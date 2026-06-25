برج المراقبة بمطار دبي الدولي يتوشّح بعلم الإمارات

كشفت مطارات دبي عن التصميم البصري الجديد لبرج مراقبة الحركة الجوية في مطار دبي الدولي، ليكتسي أحد أبرز معالم المطار وأكثرها حضوراً بحلّة جديدة، تجسّد الفخر الوطني عند بوابة دبي إلى العالم.

وتتوشح هوية البرج الجديدة بعلم دولة الإمارات، لتضيف بعداً وطنياً عميقاً على أحد أبرز معالم مطار دبي الدولي، ليكون البرج جزءاً من تجربة وصول الضيوف إلى دبي والمغادرة منها. وجاء الكشف عن الهوية الجديدة خلال فعالية احتفالية خاصة بمنطقة العمليات الجوية، شهدت استعراضاً لشرطة دبي أمام برج مراقبة الحركة الجوية بحلّته الجديدة، بحضور عدد من كبار قيادات مطارات دبي، إلى جانب فرق العمليات وشركاء مجتمع المطار oneDXB، في مناسبة عكست مستوى التنسيق والعمل المشترك بين مختلف الفرق والشركاء الذين يسهمون يومياً في انسيابية العمليات في مطار دبي الدولي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات بمطارات دبي، ماجد الجوكر: «يُعد برج مراقبة الحركة الجوية واحداً من أهم المنشآت وأكثرها رمزية في مطار دبي الدولي، فهو المكان الذي تُتخذ فيه آلاف القرارات الحاسمة يومياً لضمان انسيابية حركة الطائرات والضيوف والعمليات عبر دبي بأمان وكفاءة. ويشكّل قطاع الطيران ركيزة أساسية في اقتصاد دولة الإمارات، ونحن ملتزمون بدعم مسيرة التطوير المستمرة لهذه الدولة العظيمة. ومن خلال إضفاء ألوان علم دولة الإمارات على هذا المعلم الأيقوني، نحتفي بطموح الدولة التي نفخر بخدمتها، ونكرّم في الوقت ذاته الفرق والشركاء الاستثنائيين الذين يعملون كل يوم لضمان أن يواصل مطار دبي الدولي رفع راية الوطن ووصل العالم».