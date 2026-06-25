30 قطعة نادرة في «مختارات أبوظبي الراقية»

أطلقت دار سوذبيز، أمس، مزاد «مختارات أبوظبي الراقية للمقتنين: المادّة»، الصيفي، الذي يستمر حتى 10 يوليو المقبل، ويضم أكثر من 30 قطعة نادرة ومتميّزة اختيرت بعناية.

وأعلنت الدار في بيان، أن المزاد يحتفي بجوهر الفخامة من خلال المواد النادرة والثمينة التي صُنعت منها، والمهارة الاستثنائية التي حوّلتها إلى بعض أكثر الإبداعات المرغوبة جداً حول العالم.

ويسلّط مزاد «مختارات أبوظبي الراقية للمقتنين: المادّة» الضوء على مجموعات الفخامة الأساسية لدى «سوذبيز»، بما فيها المجوهرات والساعات وحقائب اليد الفاخرة والدرّاجات عالية الأداء والسيارات الثمينة، ويأتي استكمالاً للنجاح الذي حققه أسبوع أبوظبي لهواة جمع المقتنيات، الحدث الذي شمل سلسلة مزادات حطمت الأرقام القياسية ونظمته سوذبيز في العاصمة الإماراتية مطلع ديسمبر الماضي، ما عزّز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً لهواة جمع الأصول والمقتنيات الفاخرة.

من جهتها، قالت رئيسة «سوذبيز» في الإمارات والشرق الأوسط، كاتيا نونو بويز: «لطالما كان دافع هواة جمع التحف المخضرمين تقديرهم وفهمهم للمواد وندرتها، وأصلها، والمهارة المطلوبة لتشكيلها. ومع تزايد أعداد هواة جمع التحف الفاخرة في منطقة الخليج، خصوصاً أولئك الذين هم في بداية رحلتهم في هذا المجال، يأتي مزاد (مختارات أبوظبي الراقية للمقتنين: المادّة) ليُذكّرنا بما هو جوهري، وذلك من خلال جمع قطع استثنائية لا تُعبّر فقط عن الجمال والقيمة، بل عن الجوهر أيضاً»

وتتصدر المزاد تشكيلة من خمس قطع مجوهرات فريدة من تصميم دار «هيمرلي»، وتُعرض للبيع للمرة الأولى، كما يضم المزاد 13 ساعة نادرة مصنوعة من مزيج من الذهب والبلاتين والتيتانيوم والتنتالوم والمرجان الصلب.

وتستكمل المعروضات النفيسة بحقيبة هيرميس ميداس سيليه كيلي 25 محدودة الإصدار ونادرة، ودراجة بوغاتي فاكتور ون فائقة الأداء، إضافة إلى سيارتين استثنائيتين من بوغاتي ومرسيدس بنز، وسيارة فيراري 126C4 للأطفال.