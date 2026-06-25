«تشكيل» دبي يجاري المدينة السريعة الإيقاع

أطلق مركز «تشكيل»، الاستوديو والمعرض المتخصّص للفنانين والمصممين البصريين في دبي، «مساحات تشكيل للعمل والفعاليات»، المبادرة الجديدة التي تهدف إلى توفير مساحات عمل مرنة، وغرف اجتماعات، ومساحات مخصصة للفعاليات ضمن مقره في ند الشبا.

ومنذ تأسيسه عام 2008، بدأ «تشكيل» في 11 استوديو ومعرض واحد، ليصبح منصة تجمع الفنانين والمصممين وتُمكّنهم من تطوير أفكارهم واختبارها وبناء ممارسات إبداعية تجمع بين الأصالة والتجريب. ولم يكن دوره مقتصراً على توفير مساحة للإنتاج، بل على إيجاد البيئة المناسبة لازدهار الأعمال الإبداعية ذات القيمة والمعنى.

ومع دخول «تشكيل» عقده الثاني، يواصل تطوير منظومته من خلال إطلاق «تشكيل لمساحات العمل والفعاليات»، استجابةً للتحولات الحديثة في أساليب العمل ومتطلباته التي يشهدها مفهوم العمل اليوم.

ويُشكّل هذا الإطلاق إضافة إلى منظومة «تشكيل» التي تضم استوديوهات الفنانين والمصممين، ومرافق الإنتاج، ومساحات للمعارض، كما يخطط «تشكيل» للتوسّع من 19 استوديو حالياً إلى 58 استوديو بحلول 2027، في خطوة تعكس رؤية طويلة الأمد تهدف إلى دعم الإنتاج الإبداعي، وريادة الأعمال المهنية ضمن منظومة متكاملة ومدروسة بعناية.

وقالت المدير العام في «تشكيل»، بخيتة غانم المنصوري: «يأتي إطلاق (مساحات تشكيل للعمل والفعاليات) كخطوة مهمة تتلاءم مع طريقة العمل المتبعة اليوم، إذ تم تصميمها خصيصاً لتكون بيئة ملائمة توفر للمهنيين وروّاد الأعمال مرونة عالية من دون التفريط بعامل التركيز أثناء العمل، كما تتيح لهم توسيع شبكة علاقاتهم، والتعاون مع الآخرين، أو العمل بصورة مستقلة وفق احتياجاتهم». وفي مدينة سريعة الإيقاع مثل دبي، توفّر هذه المساحات فرصة للتركيز على العمل، وبناء علاقات مهنية وإنسانية قيّمة، وتطوير مشروعات ذات أثر حقيقي ضمن مجتمع داعم ومحفّز.