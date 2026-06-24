بسعر 99.99 دولاراً للنسخة الكاملة.. روكستار جيمز تطرح "جي تي أيه 6” للطلب المسبق

أكدت روكستار جيمز رسمياً أن لعبة جراند ثيفت أوتور "جي تي أيه 6" ستطرح بسعر 79.99 دولاراً، بينما سيبلغ سعر النسخة الكاملة 99.99 دولاراً.

وأعلنت أن الطلبات المسبقة للعبة ستفتح في 25 يونيو على منصتي بلاي ستيشين 5 والجيل التاسع من إكس بوكس، ومن المقرر إطلاق اللعبة في 19 نوفمبر 2026.

ومن المتوقع أن تصدر نسخة الحاسوب الشخصي بعد إطلاق أجهزة الألعاب.