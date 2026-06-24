فاتورة الكهرباء كشفت المستور.. 300 ثعبان داخل منزل رجل غريب الأطوار

قادت فواتير كهرباء مرتفعة السلطات الصينية إلى اكتشاف رجل كان يربي أكثر من 300 ثعبان بايثون داخل شقته السكنية شرق البلاد، في قضية وصفتها وسائل إعلام رسمية بأنها من أخطر قضايا الإضرار بالحياة البرية النادرة والمهددة بالانقراض.

وكشفت قناة «سي سي تي في» الحكومية أن محكمة صينية أصدرت حكمًا بالسجن بحق الرجل، بعد ثبوت تورطه في تربية وبيع ثعابين البايثون بشكل غير قانوني.

وتُصنف ثعابين البايثون ضمن الفئة الثانية من الحيوانات المحمية في الصين، إذ تحظر القوانين شراءها أو بيعها أو تربيتها أو نقلها دون الحصول على تصاريح رسمية.

وبدأت خيوط القضية عندما عثر رجل مسن في مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ على ثعبان ضخم عند سفح أحد الجبال، فأبلغ السلطات بعدما أثار وجوده شكوكه، خاصة أن هذا النوع من الثعابين ليس من الأنواع المحلية في المنطقة.

ورجحت الشرطة أن الثعبان هرب من أحد المربين، لا سيما أن ثعابين البايثون لا تكون نشطة عادة في البرية خلال تلك الفترة من العام.

وخلال التحقيقات، أوضح أحد الخبراء أن هذه الثعابين تحتاج إلى بيئة دافئة ورطبة على مدار الساعة، ما يتطلب استهلاكًا مرتفعًا للكهرباء للحفاظ على درجات حرارة تتراوح بين 20 و30 درجة مئوية.

وبناء على هذه المعلومة، راجعت الشرطة سجلات استهلاك الكهرباء في المنطقة، لتصل في النهاية إلى رجل يُدعى «غو»، كان يعيش بمفرده ولا يعمل. كما لفت انتباه المحققين تردد شخص آخر يُدعى «دي» على الشقة بشكل مستمر، إضافة إلى استلامه طرودًا تحتوي على فئران بيضاء صغيرة تُستخدم عادة غذاءً للزواحف.

وكشفت التحقيقات كذلك أن غو كان ينشر صورًا لثعابينه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع تلميحات إلى عرض بعضها للبيع. كما أظهرت السجلات أن دي باع ثعبانين من نوع البايثون مقابل ألف يوان، أي نحو 150 دولارًا.

وبعد جمع الأدلة، داهمت الشرطة شقة غو، لتكتشف مشهدًا صادمًا؛ إذ كانت الصناديق البلاستيكية المكدسة تملأ المكان، ويحتوي كل صندوق على ثعبان. وقد خصص الرجل غرفة نوم واحدة لنفسه، بينما حوّل غرفتي النوم الأخريين وغرفة المعيشة إلى أماكن لإيواء الزواحف.

وفي المجموع، ضبطت السلطات 309 ثعابين داخل الشقة، ونُقلت لاحقًا إلى حديقة حيوانات محلية. واعترف غو بشغفه القديم بالثعابين، مؤكدًا أنه لا يشعر بالخوف منها، وقال: «أستطيع تربية ثعابين بألوان مختلفة، وأشعر وكأنني أبتكر مخلوقات جديدة».

كما كشفت التحقيقات أن غو ودي باعا نحو 80 ثعبانًا قبل القبض عليهما. ولاحقًا، أُلقي القبض أيضًا على صاحب متجر يُدعى «دينغ»، بعدما تبين أنه باع أربعة ثعابين لغو، فيما عثرت الشرطة على 47 ثعبان بايثون إضافيًا داخل منزله.

وأصدرت محكمة محلية في تايتشو أحكامًا بالسجن بحق المتهمين الثلاثة، من دون الكشف عن مدة العقوبات.

وشملت القضية ما مجموعه 436 ثعبان بايثون، قُدرت قيمتها بأكثر من 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار أميركي).

وينص القانون الجنائي الصيني على أن مخالفة اللوائح المتعلقة بالحيوانات المحمية من الدرجة الثانية قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات.