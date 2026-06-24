حليب الإبل.. غذاء تقليدي بخصائص علاجية واعدة لمرضى السكري

يُعدّ حليب الإبل من المنتجات الغذائية ذات الأهمية الكبيرة، لما يتميز به من قيمة غذائية مرتفعة وفوائد صحية متعددة. وقد شكّل عبر التاريخ مصدرًا أساسيًا للغذاء لدى سكان المناطق الصحراوية، حيث يمدّ الجسم بالعناصر الغذائية الضرورية مثل البروتينات والفيتامينات والمعادن، مما جعله يحظى باهتمام متزايد في مجالات التغذية والصحة.

ووفقاً لموقع «هيلث لاين» المتخصص في الشؤون الصحية، تشير الدراسات إلى أن حليب الإبل قد يكون أكثر سهولة في الهضم لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمّل اللاكتوز أو حساسية حليب البقر.

كما أظهرت الأبحاث أنه قد يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، إلى جانب دوره المحتمل في دعم بعض الحالات السلوكية والعصبية النمائية، مثل اضطراب طيف التوحد.

حليب الإبل والسكري



يحتوي حليب الإبل على بروتينات شبيهة بالإنسولين وببتيدات نشطة بيولوجياً تقاوم حموضة المعدة، مما يساعد على خفض نسبة السكر في الدم، وتحسين حساسية الإنسولين، وتقليل جرعات الإنسولين اليومية المطلوبة لمرضى السكري.

وأظهرت الدراسات أن حليب الإبل يُخفض مستوى السكر في الدم ويُحسّن حساسية الإنسولين لدى مرضى السكري من النوعين الأول والثاني.

يحتوي الحليب على بروتينات شبيهة بالإنسولين، والتي قد تكون مسؤولة عن فاعليته في خفض مستوى السكر في الدم. والإنسولين هرمون يُساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تشير الدراسات إلى أن حليب الإبل يُوفر ما يُعادل 52 وحدة من الإنسولين لكل 4 أكواب (لتر واحد). كما أنه غني بالزنك، الذي قد يُساعد على تحسين حساسية الإنسولين.

في دراسة استمرت شهرين وشملت 20 بالغاً مصاباً بالسكري من النوع الثاني، تحسّنت حساسية الإنسولين لدى من تناولوا كوبين (500 مل) من حليب الإبل، بينما لم تُلاحظ هذه التحسّنات لدى من تناولوا حليب البقر.

وأظهرت دراسة أخرى أن البالغين المصابين بداء السكري من النوع الأول والذين تناولوا كوبين (500 مل) من حليب الإبل يومياً، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة وتناول الإنسولين، شهدوا انخفاضاً في مستويات السكر والإنسولين في الدم مقارنةً بمن لم يتناولوا حليب الإبل.

وقد استغنى ثلاثة أشخاص عن الإنسولين.

في الواقع، خلصت مراجعة لـ22 بحثاً علمياً إلى أن كوبين (500 مل) يومياً هما الجرعة الموصى بها من حليب الإبل لتحسين التحكم في مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.