أوليفيا رودريغو تطلق مهرجاناً نسائياً بالكامل

أطلقت المغنية الأميركية، أوليفيا رودريغو، مهرجاناً موسيقياً نسائياً بالكامل، يضم نخبة من الفنانات الشهيرات، من أمثال تشابل رون، ودوتشى، وستيفي نيكس.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية، أمس، بأن رودريغو (23 عاماً)، المعروفة بأغنيتها الشهيرة «درايفرز لايسنس»، كشفت عن مشاركة مجموعة من ألمع النجمات في المهرجان الذي يحمل اسم «ديزي تشين فيلدز»، من بينهم فرقة الكيبوب النسائية «كاتساي»، وراشيل تشينوريري، وسارة ماكلاكلان.

ومن المقرر أن يتم التبرع بأرباح المهرجان، الذي سيقام في 29 أغسطس المقبل، في إرفاين بولاية كاليفورنيا الأميركية، لمصلحة جمعيات خيرية تهتم بدعم حقوق النساء والفتيات.

ونشرت رودريغو، عبر حسابها على منصة «إنستغرام»، ملصق الدعاية الخاص بالمهرجان، الذي يضم زهرة من الدبابيس.

وجاء في منشور رودريغو: «لم أشعر بمثل هذه السعادة من قبل لمشاركة هذا الخبر معكم جميعاً.. لطالما حلمت بتنظيم هذا المهرجان، وأنا في غاية السعادة لأنه صار حقيقة أخيراً».