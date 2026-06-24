إبداع فنانة إماراتية يلفت الأنظار في «كونتانت طوكيو»

عرضت منصة المواهب الإماراتية مشروع «نفافة»، للفنانة عائشة الحمراني، في «كونتانت طوكيو»، الذي يعد الحدث الأكبر عالمياً في قطاع صناعة المحتوى وتوزيعه، وترخيص الملكية الفكرية.

وتعد المشاركة سابقة إماراتية وعربية في الحدث العالمي، إذ عرضت الشخصيات التي أبدعتها عائشة الحمراني أمام جمهور دولي من كبار صناع القرار، والشركات العالمية العاملة في قطاع الترخيص الإبداعي.

وقالت عائشة الحمراني: «كانت طوكيو تجربة استثنائية، وفخورة بأن أرى شخصيات مُستلهَمة من البيئة الإماراتية تلقى اهتماماً من جهات دولية في قلب اليابان، وأشكر منصة المواهب الإماراتية على دعمها وتقديمها الإبداع الإماراتي إلى السوق العالمية».

من ناحيتها، أكدت الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لمنصة المواهب الإماراتية، حمدة البقيشي، أن نجاح «نفافة» دليل على أن المحتوى الإبداعي الإماراتي يمتلك مقومات المنافسة في أكبر أسواق الملكية الفكرية في العالم، مضيفة: «هذه هي الخطوة الأولى، ونتطلع إلى مزيد من النجاحات في تمكين المواهب والكفاءات الإماراتية المتميزة».

وتعد نسخة هذا العام من «كونتانت طوكيو»، المعرض المتخصص في اليابان للعاملين بمجالات إنتاج المحتوى وتوزيعه، هي الأكبر، إذ استقطبت أكثر من 40 ألف زائر من حول العالم، وضمت شركات ترخيص ومنصات توزيع دولية وناشرين ومنتجي محتوى رقمي وترفيهي، وانعقدت نسخة هذا العام من المعرض بين 17 و19 الجاري.

يشار إلى أن مشروع «نفافة» الفني يعد نتاج تعاون بين منصة المواهب الإماراتية وعائشة الحمراني، التي استطاعت بناء حضور محلي قوي، بتقديم أعمال تستلهم الثقافة الإماراتية المعاصرة بأسلوب بصري يمزج بين التراث والمعاصرة.