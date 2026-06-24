أول مولود لحيوان «الفظ» بالمنطقة يرى النور في أبوظبي

أعلنت «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» استقبال أول مولود لحيوان الفظ بالمنطقة، في إنجاز يعكس التزامها بأعلى معايير رعاية الحيوانات والحفاظ على الأحياء البحرية.

وولد صغير الفظ للأم «سموشي» تحت إشراف فريق الأطباء البيطريين وخبراء رعاية الحيوانات، ويتمتع بصحة جيدة إلى جانب والدته، ليصبح أول صغير فظ يولد في منشأة متخصصة برعاية الحيوانات في المنطقة.

وقال مدير عام لدى «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، كارلوس رودريغيز، إن هذه الولادة تمثل محطة مهمة في مسيرة المدينة الترفيهية، وتسهم في تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على النظم البيئية في القطب الشمالي والأحياء البحرية.

ويأتي الإنجاز في إطار جهود «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي»، الرامية إلى دعم برامج الحفاظ على الأحياء البحرية والتثقيف البيئي، وفق أعلى المعايير العالمية في رعاية الحيوانات.

ويمثل الحدث محطة جديدة تعكس رسالة «سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي» في مجال الحفاظ على الأحياء البحرية، كما يتيح فرصة لتعزيز وعي الضيوف بحيوانات الفظ، وأهمية المحيطات، والدور الحيوي لحماية الأحياء البحرية وبيئاتها الطبيعية.