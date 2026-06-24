«الشارقة للفنون» تنظم ورشتين في «الطبق الطائر»

ضمن برنامج «شبه نظامي: مدرسة بديلة» تنظم مؤسسة الشارقة للفنون ورشتَي عمل مكثفتين في مبنى الطبق الطائر، تتناولان الذاكرة العمرانية للشارقة، وتاريخ الخليج بوصفه فضاء بحرياً مفتوحاً على شبكات من الحركة والتبادل. وتحمل الورشة الأولى عنوان «قراءة الشارقة: تتبّع الذاكرة العمرانية»، بإشراف سلطان آل حسين الحمادي، من 26 إلى 28 يونيو الجاري، بينما تعقد الثانية بعنوان «مصادر صغيرة ومياه مترامية: كتابة قصص من الخليج»، بإشراف أحمد يعقوب المازمي، من 10 إلى 12 يوليو المقبل.