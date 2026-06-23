إغلاق برج إيفل ومتحف اللوفر مع تسجيل فرنسا لأعلى درجة حرارة في تاريخها

أغلق برج إيفل ومتحف اللوفر في باريس أبوابهما مبكراً أمام الزوار اليوم الثلاثاء في ظل موجة الحر التاريخية في فرنسا، حيث رفعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو فرانس" مستوى التحذير من الحر إلى الدرجة الحمراء في 58 منطقة في جميع أنحاء البلاد.

ولم يتم السماح بدخول أي زائر إلى برج إيفل اعتبارا من منتصف النهار، وأغلق البرج عند الساعة الرابعة عصرا (1400 بتوقيت غرينتش). ولم يعرف بعد ما إذا كان سيتم أيضا تقليص أوقات الدخول في الأيام المقبلة.

وقال متحف اللوفر إنه سيغلق الساعة الرابعة عصرا بدلا من السادسة مساء من الأربعاء إلى السبت. وقال المتحف إن المبنى التاريخي لم يتم تصميمه بشكل مناسب لتغير المناخ، وأن الحرارة تتراكم في بعض المناطق قرب نهاية اليوم.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية في باريس غدا الأربعاء، بعد أن شهدت اليوم الثلاثاء بالفعل 36 درجة.

وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن فرنسا سجلت اليوم أعلى درجة حرارة تتعرض لها على الإطلاق وسط موجة حر استثنائية.

وقالت إن المؤشر الحراري الوطني لفرنسا- وهو متوسط درجات الحرارة المقاسة في 30 محطة أرصاد جوية- سجل رقما قياسيا جديدا بلغ 8ر29 درجة مئوية. ويعود الرقم القياسي السابق البالغ 29.4 درجة مئوية إلى موجات الحر في أغسطس 2003 ويوليو 2019.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس) إنه تم أيضا تسجيل درجات حرارة عظمى نهارية تجاوزت 40 درجة مئوية (104 درجات فهرنهايت) في العديد من محطات الأرصاد الجوية المنفردة.