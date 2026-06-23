إصابات إيبولا في الكونغو تتجاوز 1000 حالة

أعلنت الكونغو، في وقت متأخر من الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا إلى 1048 حالة، منها 267 حالة وفاة، متجاوزةً عتبة 1000 إصابة للمرة الأولى منذ بدء التفشي.

ويُعد تفشي فيروس إيبولا الحالي، الناجم عن "فيروس بونديبوجيو" النادر الذي لا تتوفر له لقاحات أو علاج، هو الأسوأ على الإطلاق في شهره الأول، ويقر المسؤولون باحتمالية وجود حالات أخرى كثيرة لا يعلمون عنها شيئاً حتى الآن، وأن ذروة التفشي لم تأتِ بعد.

وسُجّل أكبر تفشيين لفيروس إيبولا قبل هذا التفشي في غينيا وسيراليون وليبيريا بغرب إفريقيا، ما أودى بحياة 11 ألف شخص من 2014 إلى 2016، كما سُجل تفش أقل إزهاقاً للأرواح في الكونغو عام 2018.