مفاجأة صادمة لخليجي أراد استخراج مستندات رسمية لابنته في مصر

تحولت إجراءات روتينية لاستخراج مستندات رسمية لطفلة رضيعة في مصر إلى مفاجأة غير متوقعة لمواطن خليجي، بعدما قادته مراجعة الأوراق الرسمية إلى اكتشاف معلومات يقول إنه لم يكن يعلمها عن ماضي زوجته قبل الزواج.

ووفقاً لموقع "القاهرة 24"، تقدم الرجل ببلاغ إلى قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة، اتهم فيه زوجته المصرية بإخفاء معلومات جوهرية تتعلق بحالتها الاجتماعية السابقة، مشيراً إلى أنها قدمت عند إبرام عقد الزواج إقراراً يفيد بعدم سبق زواجها.

وبحسب البلاغ، أرفق الزوج نسخة من الإقرار ضمن المستندات المقدمة للجهات المختصة، مؤكداً أنه أتم إجراءات الزواج استناداً إلى البيانات التي قدمتها زوجته آنذاك، من دون علمه بأي ارتباطات سابقة.

وأوضح أن الواقعة انكشفت أثناء إنهائه إجراءات استخراج مستندات خاصة بابنتهما البالغة من العمر ستة أشهر، حيث كان بصدد تحرير محضر "ساقط قيد" لها، قبل أن يفاجأ – بحسب أقواله – بوجود وثيقتي زواج ووثيقتي طلاق سابقتين مسجلتين باسم زوجته من شخصين مختلفين.

وقال الزوج في أقواله إنه شعر بالصدمة بعد اطلاعه على البيانات الرسمية، معتبراً أن إخفاء تلك المعلومات كان من شأنه التأثير على قراره بالزواج، واتهم زوجته بتقديم بيانات غير صحيحة وإخفاء حقائق تتعلق بوضعها الاجتماعي السابق.

وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في ملابسات الواقعة والتحقق من المستندات والبيانات المرتبطة بعقد الزواج.

من جانبها، باشرت الأجهزة الأمنية المختصة فحص البلاغ وجمع المعلومات المتعلقة بالقضية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية تمهيداً لعرض الملف على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.