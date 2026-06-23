«بحثاً عن الخلود».. وجبة فطر تقود رجلاً إلى مغامرة مجنونة من الطابق الـ27

كاد رجل صيني أن يفقد حياته بعدما أصيب بحالة هلوسة شديدة إثر تناوله فطر «جيانشوكينغ» البري الذي أعدّه بنفسه في المنزل، ما دفعه إلى تسلق مبنى سكنياً يضم شقته الواقعة في الطابق السابع والعشرين، معتقداً أنه في مهمة لبلوغ الخلود.

وقال الرجل، الذي عُرف باسم عائلته «شو»، من مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، إنه كان يعتقد أن أفراد أسرته يدعونه إلى «اجتياز المحنة وبلوغ الخلود»، وهي فكرة شائعة في روايات الخيال الصينية.

وأوضح شو أنه تسلق من نافذة شقته دون وعي، وبدأ النزول عبر أنبوب مياه خارجي، متسبباً بخدوش في بطنه أثناء المحاولة. ولحسن الحظ، سمعه أحد أصدقائه المقيمين في الطابق السادس والعشرين، وتمكن من سحبه إلى الداخل قبل وقوع كارثة محتملة.

ونُقل شو بعد ذلك إلى مستشفى قريب، حيث فقد وعيه ودخل في غيبوبة. وقال الطبيب تشو، الذي أشرف على علاجه، إن الفريق الطبي أجرى له سلسلة من عمليات تنظيف الجهاز الهضمي بشكل طارئ، واستغرق تعافيه عدة أيام.

وكشف شو أنه اعتاد طهي الفطر البري في منزله كل عام، إلا أنه هذه المرة قام بقلي فطر «جيانشوكينغ» وتناول جزءاً منه، ثم احتفظ بالباقي في الثلاجة. وفي اليوم التالي أعاد تسخين الفطر وتناوله.

ونقلت صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» عن الطبيب قوله إنه تعامل مؤخراً مع عدد من حالات التسمم المرتبطة بالفطر البري، مشيراً إلى أن السبب غالباً ما يكون عدم طهي الفطر جيداً. وفي حالة شو، لم يتم تسخين الفطر المخزن طوال الليل بدرجة كافية قبل تناوله.

ويُعد شهرا يونيو وأغسطس ذروة موسم الفطر البري في مقاطعة يونان، حيث ينتظره السكان المحليون سنوياً، كما يجذب أعداداً كبيرة من السياح الراغبين في تذوقه.

إلا أن خبراء الصحة يحذرون من أن العديد من أنواع الفطر البري قد تصبح سامة إذا لم تُطهَ بالشكل الصحيح، ما يتطلب خبرة ودقة في إعدادها. ويُعرف فطر «جيانشوكينغ»، الذي يعني اسمه «رؤية اليد زرقاء»، بتحوله إلى اللون الأزرق عند قطعه أو سحقه.

ويُصنف هذا النوع ضمن الفطريات البرية ذات التأثير النفسي، ويُعتقد أنه يحتاج إلى الطهي لمدة لا تقل عن 15 دقيقة عند درجة حرارة تتجاوز 120 درجة مئوية ليصبح آمناً للاستهلاك.

واكتسب الفطر شهرة واسعة في الصين بسبب حالات الهلوسة التي تُسجل سنوياً في مقاطعة يونان، فيما قد يؤدي تناوله مع الكحول إلى تفاعلات سامة تزيد من خطورته على الصحة.