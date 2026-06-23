خرج من النعش ليرقص ثم الى السجن.. نهاية غير متوقعة لحفل عيد ميلاد في فيتنام

ألقت الشرطة في فيتنام القبض على عدد من الأشخاص على خلفية احتفال استعراضي بعيد ميلاد أحدهم داخل تابوت خشبي، ما تسبب في الإخلال بالنظام العام.

وأكد أحد مسؤولي حي سوك ترانغ، وفقاً لموقع "توي تري" الفيتنامي، أن الشرطة المحلية أصدرت قرارات اتهام وأوامر احتجاز بحق عدد من المشتبه بهم بتهمة الإخلال بالنظام العام، على خلفية الحادث.

وأظهرت التحقيقات الأولية أنه، أُقيم حفل عيد ميلاد لرجل يُدعى "ن.هـ.ن." داخل ورشة لصناعة التوابيت، وتخلله الغناء والموسيقى. وفي ختام الاحتفال، صعد صاحب المناسبة إلى أحد التوابيت الخشبية، قبل أن يحمله عدد من المشاركين إلى الشارع العام.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يرتدون ملابس متطابقة وهم يحملون التابوت ويرقصون في الشارع. وبعد لحظات، نهض الشخص الموجود داخل التابوت وانضم إلى الرقص وسط الحضور.

واحتل الموكب جزءاً من الطريق، ما جذب أعداداً كبيرة من المارة والمتفرجين الذين سارع كثير منهم إلى تصوير المشهد وبثه مباشرة عبر الإنترنت. وقالت السلطات إن التابوت نُقل من موقع الاحتفال إلى الشارع ، الأمر الذي تسبب في إعاقة الحركة والإخلال بالنظام العام.

وسرعان ما انتشرت المقاطع المصورة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققة عشرات الآلاف من المشاهدات ومثيرة موجة من الانتقادات.

ووصف العديد من المستخدمين هذا التصرف بأنه غير لائق ومسيء، فيما أعادت صفحات وحسابات شهيرة نشر مقاطع معدلة من الفيديوهات بهدف زيادة التفاعل والمشاهدات.