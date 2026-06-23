65 صانع محتوى في معسكر مكثف بـ «مقر المؤثرين»

وسط أجواء احتفالية مفعمة بطاقات الشباب، أسدل «مقر المؤثرين» - أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، الذي ينضوي تحت مظلة مجموعة «فيجينيرز» أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات - الستار على النسخة الثانية من المعسكر التدريبي الإقليمي المكثف «CreatorsHQxTikTok#»، الذي أطلقه ضمن الشراكة الاستراتيجية مع «تيك توك»، والهادفة إلى تمكين صُنّاع المحتوى والمبدعين في المنطقة.

وشارك في المعسكر، الذي امتد على مدار أربعة أيام، في الفترة من 16 إلى 19 الجاري، عدد كبير من صُنّاع المحتوى المبتدئين والمحترفين الذين خاضوا غمار رحلة معرفية متكاملة قدمها نخبة من الخبراء في مختلف مجالات صناعة المحتوى.

وترجمت النتائج الإيجابية الزخم الذي شهدته النسخة الثانية من المعسكر التدريبي، إذ بلغ إجمالي عدد المبدعين المشاركين في هذه النسخة 65 صانع محتوى من 20 دولة، الذين نجحوا خلال أيام التدريب في إنتاج أكثر من 100 فيديو إبداعي مبتكر تم نشرها عبر المنصة خلال 48 ساعة، ما يؤكد كفاءة الأدوات التي تلقاها المشاركون وقدرتهم الفورية على ملامسة اهتمامات الجمهور الرقمي.