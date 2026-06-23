«محمد بن راشد للمعرفة» تحتفي بدفعة جديدة من خريجي «منحة أكسفورد»

احتفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة بتخرّج دفعة جديدة من الطلبة المستفيدين من «منحة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدراسات العليا في جامعة أكسفورد»، في إطار التزامها برعاية الكفاءات العربية، وتعزيز المعرفة والابتكار والتميُّز البحثي في المنطقة، والارتقاء بقطاع التعليم، وتوفير فرص نوعية للشباب، وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الاستثمار في رأس المال البشري يُمثّل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء مجتمعات قائمة على المعرفة، ونسعى إلى دعم الكفاءات العربية المتميّزة، عبر إتاحة فرص تعليمية عالمية المستوى»، وأضاف: «تُسلِّط المنحة الضوء على التزامنا المتواصل بدعم الطلبة والباحثين والمبتكرين ممن يمتلكون القدرة على إحداث أثر إيجابي في مجتمعاتهم وخارجها، ونفخر اليوم بالاحتفاء بالدفعة الجديدة من الخريجين، الذين تُجسِّد قصص نجاحهم قوة المعرفة في صناعة التغيير».

جمال بن حويرب:

• نفخر بخريجين تجسِّد قصص نجاحهم قوة المعرفة في صناعة التغيير، وتُمثِّل إنجازاتهم مصدر إلهام للأجيال المقبلة.