تجارب ملهمة في «مخيم روائع الصيف»

استكمالاً لرحلة نادي سيدات الشارقة في دعم الطفل والأسرة، يستعد النادي لإطلاق فعاليات المخيم الصيفي «روائع الصيف» في فرعه الرئيس، خلال الفترة من 29 يوليو إلى 27 أغسطس المقبلين، في حين انطلقت، الأحد الماضي، فعاليات المخيم ضمن فروع النادي الثمانية، وتستمر حتى 27 أغسطس المقبل، مستهدفاً الأطفال واليافعات من خلال أنشطة متنوعة، وقالت مدير إدارة الأعمال في النادي، آلاء الشناصي، إن «المخيم امتداد لجهود النادي، وحرصه على لعب دور إيجابي في بناء جيل واثق ومبدع، وتعزيز القِيَم الإماراتية الأصيلة، من خلال تقديم برامج تجمع بين الفائدة والمتعة، وتوفّر للأطفال واليافعات مساحة لتطوير مهاراتهم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم».