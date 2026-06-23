طوابير على كعك طازج بطعم «المونديال»

اصطفاف العملاء في طوابير تمتد إلى الرصيف أمام مخبز «كوكيتيريا باي لافلي»، متلهفين للحصول على كعك «كونشا» الطازج المستوحى من كأس العالم ⁠لكرة القدم، يُشعر الخبّازة إريكا لوبيز بالقلق من أن تخيب آمال البعض، إذ أصبح كعك «كونشا»، وهو خبز مكسيكي حلو، يُتناول غالباً مع الشوكولاتة الساخنة أو القهوة، ظاهرة شائعة في أوساط الجالية المكسيكية والمجتمع المحلي عموماً في لوس أنجلوس، إذ أظهر كثيرون دعمهم ‌لمنتخباتهم المفضلة من خلال التهام الكعك بألوان تلك المنتخبات.

وأكدت لوبيز (42 عاماً)، وهي تعد دفعة من تلك المخبوزات على شكل قمصان كرة القدم لمنتخبات الولايات المتحدة والمكسيك والأرجنتين، وكأس العالم، ‌وكرات، وتمائم الفِرَق: «نريد أن نقدم شيئاً للجميع، ولا نريد أن ‌يشعر أي شخص بأنه مستبعد، كأنه يقول: يا للهول! أين قميصي؟».

فيما قال ليو رويز (15 ‌عاماً)، إن منشورات كعك «كونشا»، الذي يحمل ‌طابع كرة القدم، تلقى رواجاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ يجدها «لطيفة جداً، وتثير شعوراً من نوع (يا له من ​شيء لطيف)، ثم تجعلك ترغب ‌في النشر، وتلتقط ​صوراً لها وتنشرها».

ولوس أنجلوس موطن لملايين المولودين في المكسيك ولذوي الأصول من تلك الدولة، وارتدى أشخاص القميص الأخضر للمنتخب المكسيكي في كل مكان بهذه المدينة المترامية الأطراف، وكان الجمع بين تلك الألوان وهذه المخبوزات ​بديهياً للوبيز التي أضافت: «كمكسيكيين ⁠نفكر دائماً في ما يمكننا ⁠فعله لنكون جزءاً من كل شيء، وكرة القدم جزء مهم جداً من هويتنا».

وعلى غرار لاعب يواجه مباراة في كأس العالم بأعصاب متوترة، تريد لوبيز أن ترقى إلى مستوى توقعات زبائنها.