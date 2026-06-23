حرارة أوروبا فوق الـ 40

توفي ثلاثة أشخاص في فرنسا بسبب مشكلات صحية ​ناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بينما اضطرت نحو ‌2700 مدرسة ​إلى إغلاق أبوابها، أو تعديل جداولها الدراسية، في الوقت الذي أصدرت السلطات، أمس، في مختلف أنحاء أوروبا، تحذيرات من موجة حر.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، ستيفاني ريست: «نتوقع، على أقل تقدير، أياماً عدة من الطقس شديد الحرارة، ولا ‌نعلم متى ستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض».

وفي إسبانيا، ‌أصدرت وكالة الأرصاد الجوية ‌الحكومية إنذاراً أحمر لمنطقة الباسك، مع توقع أن ترتفع الحرارة في سان سيباستيان إلى 40 ​درجة مئوية، أي ‌ما يقارب مثلَي ​متوسطها المعتاد في هذا الوقت من ⁠العام، وفقاً لمرصد رويترز للمناخ، وقال المتحدث باسم الوكالة، روبين ديل كامبو: «نشهد درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام، بما ​يراوح بين ⁠خمس و10 درجات، وفي ⁠بعض المناطق الشمالية أعلى من المعدل بأكثر من 10 درجات»، وذكرت وزارة العمل الإسبانية، أمس، أنها تراقب مدى التزام الشركات بالقوانين التي تتيح للعمال ⁠تقليص ساعات عملهم، أو تعديلها، عند إصدار تحذيرات برتقالية أو حمراء من ارتفاع الحرارة.