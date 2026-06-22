«خدعة مدبرة».. عريس مصري يكشف مفاجأة صادمة بعد ليلة عقد قرانه

أثار شاب مصري يُدعى عمر بسيوني تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر مقطع فيديو روى فيه تفاصيل ما وصفه بـ«الخداع» الذي تعرض له خلال مراسم عقد قرانه، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل والتحقيق في الواقعة وإنصافه.

وبحسب ما نقله موقع «القاهرة 24»، أكد بسيوني أنه عاش صدمة كبيرة بعد اكتشافه، في اليوم التالي لعقد القران، أنه وقع على مستندات لم يكن على علم بطبيعتها، من بينها «قائمة منقولات زوجية على بياض»، مشيراً إلى أنه لم يدرك ما حدث إلا بعد مراجعة تسجيلات الفيديو الخاصة بالحفل.

وقال الشاب إن الشك ساوره أثناء توقيع الأوراق، ما دفعه إلى سؤال المأذون أكثر من مرة عن طبيعة المستندات المطلوبة، إلا أنه لم يحصل – بحسب روايته – على إجابات واضحة، الأمر الذي جعله يوقع على الأوراق دون إدراك كامل لمحتواها.

وأضاف أن مراجعة التسجيلات المصورة كشفت له وجود ورقة لم تكن ظاهرة بشكل واضح أثناء التوقيع، معتبراً أن ما جرى كان عملية مدبرة هدفت إلى دفعه للتوقيع على مستندات لم يطلع عليها بصورة مباشرة.

واتهم بسيوني المأذون بالتواطؤ في إخفاء الورقة عن الأنظار خلال مراسم العقد، كما وجه اتهامات إلى عدد من الأطراف الحاضرة، بينهم والد العروس والعروس نفسها، بالعلم المسبق بما حدث، وهي اتهامات لم يصدر بشأنها أي تعليق رسمي من الأطراف المعنية حتى الآن.

وطالب الشاب وزارة الداخلية والجهات القضائية بفتح تحقيق شامل في الواقعة وكشف ملابساتها، مؤكداً تمسكه بحقه القانوني في ملاحقة المسؤولين عما يعتبره عملية احتيال تعرض لها في يوم كان من المفترض أن يكون من أسعد أيام حياته.

وأثارت القصة موجة واسعة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين متعاطفين مع رواية العريس ومطالبين بالتحقيق في ملابسات الواقعة، وبين من دعا إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إصدار أي أحكام نهائية.