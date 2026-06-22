مقتل طالب كويتي في أمريكا طعناً خلال محاولة سرقة هاتفه

لقي طالب كويتي مصرعه إثر تعرضه لاعتداء بطعنات داخل سيارته في مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا الأمريكية، خلال محاولة سرقة هاتفه المحمول.

ووفقاً للتحقيقات، وقعت الحادثة بتاريخ 10 يونيو الجاري، حيث عُثر على الطالب "س . ع . ط"، 27 عاماً، مصاباً بعدة طعنات داخل مركبته، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بجراحه. وتم إبلاغ أسرته بالواقعة من قبل الجهات المختصة.

وبعد تكثيف عمليات البحث والتحري، تمكنت السلطات من تحديد هوية المشتبه به، ويدعى ديفيد لورنس (51 عاماً)، حيث تم إلقاء القبض عليه وإيداعه السجن.

ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم، أبرزها القتل والسطو باستخدام سلاح حاد أثناء محاولة سرقة الضحية. ولا تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.