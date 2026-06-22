"اشرب الماء بدل القهوة" .. نصيحة ملياردير أميركي لمن يريد الثراء

كشف الملياردير الأميركي مارك كوبان أن الطريق إلى الثراء لا يبدأ بالاستثمار المعقد، بل بخطوة أكثر بساطة وقسوة، تكمن فقط في الادخار والانضباط المالي، مستنداً إلى تجربة شخصية بدأها من الصفر قبل أن يتحول إلى أحد أبرز رواد الأعمال في الولايات المتحدة.

وروى كوبان كيف عاش سنواته الأولى في ظروف مالية صعبة، إذ تقاسم السكن مع آخرين، ونام على الأرض، وكان يضغط نفقاته إلى الحد الأدنى، قبل أن يؤسس "Broadcast.com" ويبيعها لاحقاً لشركة "ياهوو" بمليارات الدولارات، ويصبح اسماً معروفاً في برنامج "Shark Tank"، وفقاً لما ذكره موقع "BENZINGA".

ونصح في تدوينة بعنوان "كيف تصبح ثرياً؟" باتباع أسلوب حياة تقشفي، قائلاً: "اشرب الماء بدلاً من القهوة، وتناول المكرونة بالجبن بدلاً من الوجبات السريعة، وقطع بطاقاتك الائتمانية"، في رسالة وصفها بأنها بعيدة عن "البريق"، لكنها تعكس واقع بناء الثروة.

وحذر من البحث عن طرق سريعة للربح، مؤكداً أنه لا توجد اختصارات على الإطلاق، خاصة في أوقات اضطراب الأسواق، حيث يميل كثيرون إلى ملاحقة الفرص السريعة. وأضاف أن أي صفقة مضمونة لن تعرض ببساطة على العامة، في إشارة إلى مخاطر الوعود الاستثمارية السهلة.

وشدد على أن بناء الثروة لا يعتمد على "وصفة سرية" أو استثمار معجزة، بل يبدأ بالانضباط المالي، مشيراً إلى أن الخطوة الأولى نحو الثراء هي ادخار كل ما يمكن ادخاره، لأن السيولة تمنح صاحبها القدرة على التحرك عندما تظهر الفرص.

وأوضح كوبان أن الاحتفاظ بالنقد ليس مجرد هدف ادخاري، بل أداة استراتيجية تتيح مرونة في اتخاذ القرار، خصوصاً في فترات تقلب الأسواق، لافتاً إلى أنه كان يفضل الاحتفاظ بمدخراته في أدوات قصيرة الأجل مثل الودائع لمدة 6 أشهر لضمان الجاهزية.

وربط كوبان بين الادخار والمعرفة، مؤكداً أن القاعدة الثانية لتحقيق الثراء هي "أن تصبح ذكياً"، عبر التعمق في فهم قطاع أو نشاط معين بدلاً من ملاحقة الاتجاهات الرائجة. ودعا إلى قراءة المصادر المتخصصة، وحضور الفعاليات، والتواصل مع العاملين في المجال.

كما أكد أن بناء الثروة عملية طويلة الأجل قد تستغرق سنوات وربما عقوداً، مشدداً على أن الهدف ليس تحقيق ضربة حظ، بل الاستعداد لها عندما تأتي.

وأشار كوبان إلى أن طرق بناء الثروة تختلف باختلاف الأفراد، بين الأسهم والعقارات والدخل الثابت أو تأسيس الأعمال، وأن الاختيار يعتمد على الأهداف وتحمل المخاطر والأفق الزمني، مع إمكانية الاستعانة بمستشار مالي لتحديد المسار الأنسب.