الشرطة داهمت المنزل بحثًا عن المخدرات .. فوجدت لوحة أصلية لبيكاسو

عثرت الشرطة الفرنسية على لوحة أصلية للفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو خلال مداهمة استهدفت شبكة مشتبه بها في الاتجار بالمخدرات بضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

و دفع الاكتشاف غير المتوقع السلطات إلى فتح تحقيق منفصل بشأن سرقة أعمال فنية والاتجار بالمسروقات.

وقال مكتب المدعي العام في كريتاي، جنوب شرقي باريس، إن اللوحة عُثر عليها أثناء عملية تفتيش نُفذت في إطار تحقيق يتعلق بتهريب المخدرات، مشيرًا إلى أن السلطات فتحت تحقيقًا بجرم السرقة والاتجار بالممتلكات المسروقة.

وأضاف المكتب أن أربعة أشخاص مثلوا أمام المحكمة الجمعة للاستماع إليهم على خلفية القضية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هوياتهم أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان"، التي كانت أول من أورد الخبر، فإن المداهمة نُفذت الإثنين في بلدة شامبيني سور مارن شرقي باريس، حيث ضبط المحققون إلى جانب لوحة بيكاسو كميات من راتنج القنب وملابس فاخرة ومبالغ نقدية باليورو.

وحسب "أ ف ب" أكد مكتب المدعي العام أن الخبراء تحققوا من أصالة اللوحة وأنها تعود بالفعل إلى بيكاسو، لكنه امتنع عن تقديم تفاصيل إضافية بشأن العمل الفني أو ظروف سرقته أو قيمته التقديرية.

ويأتي هذا الاكتشاف ليضيف بعدًا جديدًا إلى التحقيقات الجارية، إذ تسعى السلطات الفرنسية إلى تحديد مصدر اللوحة وكيفية وصولها إلى حيازة المشتبه بهم، فضلًا عن كشف أي صلات محتملة بين شبكات الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالأعمال الفنية.