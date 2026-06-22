الإعدام شنقاً لعراقي قتل رجلاً وأصاب 3 بسبب بقرة

قضت محكمة جنايات النجف في العراق، امس الأحد، بإعدام رجل أقدم على ارتكاب جريمة مروّعة، راح ضحيتها قتيل، وعدد من الجرحى، بسبب بقرة اقتحمت بستانه في إحدى القرى جنوب المحافظة.

وأصدرت المحكمة حكمها بإعدام الجاني شنقاً حتى الموت، عقب إدانته بقتل مواطن، وإصابة 3 أشخاص آخرين إثر خلاف بينهم بسبب بقرة تعود للمجني عليهم، وفقاً لوسائل إعلام عراقية.

ويعود أصل الحادثة إلى قرابة 7 أشهر، حيث تطور خلاف بين الجاني والمجني عليهم بسبب دخول بقرة إلى بستان الجاني وأكلها للتمور المتساقطة على الأرض، ما دفع الأخير لإطلاق الرصاص الحي الذي أسفر عن مقتل شخص، وإصابة اثنين من عائلته، وشخص آخر.