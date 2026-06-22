أحزان المطربة فيروز تعود للواجهة برسالة على الفيسبوك من ابنتها ريما

عادت ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، إلى الظهور عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بعد غياب استمر أكثر من عامين، كاسرةً صمتها برسالة مؤثرة عن أفراد عائلتها الراحلين.

وأثارت هذه الخطوة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لا سيما أنها تأتي بعد فترة عصيبة شهدت فقدان شقيقيها زياد وهلي مؤخرًا.

ونشرت ريما مقطعًا من أغنية "راحوا"، التي أدتها والدتها فيروز ضمن أوبريت "البعلبكية" في مهرجانات بعلبك الدولية، وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيل والدها عاصي الرحباني، الموافق الحادي والعشرين من يونيو.

وأرفقت المنشور بمقطع من كلمات الأغنية جاء فيه: "مثل شيء بيدر فضي، بليل عم بيغيب مصباحو، راحوا كلهن راحوا، راحوا، راحوا"، في رسالة عكست حجم الحزن الذي لا يزال يرافقها على فقدان والدها، وشقيقيها زياد وهلي، اللذين رحلا خلال فترة زمنية متقاربة، ما جعل المنشور يُقرأ على نطاق واسع بوصفه رثاءً عائليًا مؤثرًا واستعادةً لسنوات طويلة من الفقد.

وشهدت عائلة فيروز سلسلة من المحطات المؤلمة على مدار العقود الماضية؛ إذ فقدت زوجها عاصي الرحباني عام 1986، ثم رحلت ابنتها ليال الرحباني عام 1988 إثر جلطة دماغية ونزيف حاد عن عمر ناهز 29 عامًا.

وقد تلقت الأسرة صدمتين جديدتين برحيل زياد الرحباني في يوليو 2025، ثم هلي الرحباني في يناير 2026، لتبقى ريما الابنة الوحيدة إلى جانب والدتها.

وبحسب آراء إعلامية، يُنظر إلى عودة ريما الرحباني للنشر بعد هذا الانقطاع الطويل باعتبارها انعكاسًا لحالة الحنين والحزن، التي تعيشها الأسرة، خصوصًا أن رسالتها جاءت مرتبطة بذكرى رحيل والدها وبأغنية تتحدث عن الفقد والغياب، وهو ما منح المنشور بُعدًا وجدانيًا لافتًا لدى المتابعين.

وفي سياق منفصل، أثارت الإعلامية نضال الأحمدية جدلًا واسعًا بعد تصريحات تلفزيونية اعتبرت فيها أن تأثير زياد الرحباني الفني والثقافي يفوق تأثير والدته فيروز، مشيرة إلى الدور الذي لعبه في تطوير الأغنية اللبنانية والمسرح الموسيقي.

وتأتي هذه التطورات مع استمرار الحديث عن ابتعاد فيروز عن الظهور العام أو استقبال المقربين من الوسط الفني والثقافي، منذ رحيل نجليها زياد وهلي، وسط حالة من الحزن العميق. كما شهدت الفترة الماضية تداول شائعات متكررة بشأن وضعها الصحي، ما دفع أسرتها إلى التحذير من مروجي تلك الأخبار، والتأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم.