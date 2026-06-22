قضية المؤثرة البرازيلية تأخذ مسارا جديداً: اختفاء كاميرا كانت ترتديها قبل وفاتها

انفتحت قضية مصرع المؤثرة ماريا دي فريتاس، البالغة من العمر 21 عامًا التي لقيت مصرعها إثر قفزها من جسر سكيلتون في ليميرا، البرازيل على آفاق جديدة حينما رجحت الشرطة أن عارضة الأزياء التي لقيت حتفها في حادث قفز بالحبال كانت ترتدي كاميرا GoPro، والتي اختفت بعد وفاتها.

ولقيت ماريا مصرعها الأسبوع الماضي إثر إلقائها من جسر سكيلتون من ارتفاع 130 قدمًا ( حوالي 40 مترا) في ليميرا، البرازيل، دون ربطها بحبل تثبيت كما كان لازما. وتبحث الشرطة حاليًا عن كاميرا GoPro المفقودة، والتي يُعتقد أنها كانت مثبتة بحزام رقبة العارضة أثناء سقوطها.

وقد أُلقي القبض على عمال القفز بالحبال، لويس فيليبي فيليسيانو إيغوروف، 32 عامًا، ومايكون فرنانديز سينترا، 42 عامًا، وفيتور دي فريتاس غونسالفيس، 27 عامًا، بتهمة "نسيان" تثبيت حزام الأمان الخاص بماريا، ويواجهون تهمة القتل.

وأُلقي القبض على ثلاثة مشتبه بهم آخرين، حيث صرّحت الشرطة بأن أحدهم يُشتبه في قيامه بإزالة الكاميرا وحذف أدلة حاسمة منها. وهم امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا من ريو دي جانيرو، ورجلان يبلغان من العمر 25 و27 عامًا من ليميرا وإنداياتوبا على التوالي.

وزعم الشاهد رافائيل غولارت أنه رأى أحد الموظفين يُزيل الكاميرا بينما كانت ماريا تحتضر. وقال لقناة EPTV الإخبارية: "أول مشهد أتذكره عندما رأيت الفتاة على الأرض هو رؤية أحد الموظفين يُزيل كاميرا GoPro من حزام رقبة الجثة التي كانت ملقاة على الأرض، إما خوفًا على الجهاز أو رغبةً منه في إخفاء الأدلة".

وتُجري سلطات ولاية ساو باولو تحقيقًا في احتمال "إخفاء الأدلة... لا سيما فيما يتعلق باختفاء جهاز التقاط الصور الذي استخدمته الضحية أثناء القفز".

وبينما لم يتم العثور على كاميرا ماريا حتى الآن، لا تزال لقطات السقوط الذي أودى بحياتها متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. يُظهر مقطع فيديو امرأة تُساعد على الصعود إلى حافة الجسر بواسطة رجلين يحملانها في وضعية تشبه وضعية سوبرمان، قبل أن تُلقى من فوق الجسر رأسًا على عقب.

وقد نفى محامٍ يُمثل إيغوروف، وسينترا، ودي فريتاس غونسالفيس، أي ادعاء بأن وفاة ماريا كانت متعمدة.