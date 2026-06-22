مبادرة «عهد ووعد» تحط في الفجيرة

تحتضن إمارة الفجيرة، غداً، النسخة الثالثة من ملتقى «عهد ووعد»، المبادرة الهادفة إلى ترسيخ قِيَم الانتماء والوفاء للوطن والولاء لقائد مسيرته صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتعزيز المشاركة من كل فئات المجتمع المحلي في التعبير عن الاعتزاز بمنجزات دولة الإمارات ومسيرتها التنموية الرائدة في ظل القيادة الرشيدة.

وسيتضمن الملتقى برنامجاً يجمع بين الجوانب الوطنية والثقافية والفنية والمجتمعية، إذ سيبدأ بعرض وثائقي يستعرض مبادرة «عهد ووعد» وأهدافها ورسالتها المجتمعية وآليات المشاركة فيها، إضافة إلى رصد حجم التفاعل المجتمعي الكبير الذي حققته المبادرة منذ انطلاقها، ودورها في تعزيز قيم الانتماء والولاء بين مختلف فئات المجتمع.

كما سيضم الملتقى فقرة رئيسة للتوقيع على وثيقة «عهد ووعد» على منصة الملتقى، بمشاركة أكثر من 25 شخصية تمثل فئات المجتمع المحلي في الفجيرة، يتقدمهم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي.

وسيشهد الملتقى كلمات لعدد من المشاركين والداعمين للمبادرة، الذين يتحدثون خلالها عن دلالاتها الوطنية والاجتماعية، وأهمية مثل هذه المبادرات في ترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، إلى جانب إبراز المكانة التي تحظى بها القيادة الإماراتية في قلوب أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ويتم تسليط الضوء على «عهد ووعد» كنموذج مجتمعي وحضاري يعبر عن القيم الإماراتية الأصيلة القائمة على الوفاء والولاء والانتماء للوطن وقائد مسيرته، فضلاً عن دور «عهد ووعد» في ترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية وتعزيز الوعي الوطني لدى الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية والاجتماعية.

وتمثل استضافة الفجيرة لملتقى «عهد ووعد» محطة مهمة في مسار المبادرة الوطنية، التي نجحت في الوصول إلى مختلف فئات المجتمع الإماراتي، لتجسد أسمى معاني الوفاء والانتماء لدولة الإمارات وقيادتها، بما يعكس عمق العلاقة التي تجمع القيادة بأبناء المجتمع.

وقال مدير عام صندوق الوطن، ياسر القرقاوي، إن ملتقى الفجيرة يأتي ضمن سلسلة ملتقيات تنظمها المبادرة في إمارات الدولة بهدف توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في مبادرة «عهد ووعد»، التي تمثل منصة وطنية مفتوحة تتيح للمواطنين والمقيمين المشاركة الرقمية للتعبير عن مشاعر الوفاء والتقدير والاعتزاز بالإمارات، وتجديد العهد بمواصلة العمل والعطاء خلف القيادة الرشيدة، وتعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش والعمل المشترك، وإبراز النموذج الإماراتي الفريد في التلاحم المجتمعي ووحدة الصف الوطني، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وأكد أن الملتقى سيشهد حضوراً واسعاً من مختلف فئات المجتمع، من الأسر وطلبة المدارس والجامعات والقيادات المجتمعية وممثلي المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والثقافية، في تجسيد عملي لقيم «عهد ووعد» ورسالتها الإنسانية والوطنية الجامعة.

وشدد القرقاوي على أن «عهد ووعد» ليست مجرد فعالية أو مناسبة وطنية، بل رسالة مجتمعية مستدامة تعبر عن مشاعر الحب والوفاء والاعتزاز التي يكنها أبناء الإمارات والمقيمون على أرضها لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتعكس التزام الجميع بمواصلة الإسهام في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وريادة لدولة الإمارات.

منصة جامعة

أطلقت مبادرة «عهد ووعد» بوصفها منصة وطنية ومجتمعية جامعة للتعبير عن الولاء والوفاء للوطن وقيادته، عبر المشاركة الرقمية، وقد شهدت منذ انطلاقها تفاعلاً واسعاً من المواطنين والمقيمين في مختلف إمارات الدولة.

ياسر القرقاوي:

• «عهد ووعد» ليست مجرد فعالية، بل رسالة مجتمعية تعبّر عن مشاعر الحب والوفاء والاعتزاز التي يكنها أبناء الإمارات والمقيمون لقيادتها.