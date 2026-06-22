في سيناريو غريب.. العثور على لوحة مسروقة لبيكاسو

أدت مداهمة للشرطة الفرنسية بحثاً عن مخدرات في منزل بضواحي باريس، إلى العثور على لوحة مسروقة لبابلو بيكاسو، وفق ما أفاد مدعون عامون، وقال مكتب المدعي العام في كريتاي، جنوب شرق باريس: «تم هذا الاكتشاف خلال عملية تفتيش نُفذت في إطار تحقيق بتهريب مخدرات»، وأضاف أنهم فتحوا تحقيقاً بجرم السرقة والاتجار بالمسروقات.

وأفاد المكتب بأن أربعة أشخاص مثلوا، الجمعة الماضية، أمام المحكمة في جلسة استماع على خلفية القضية.

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، التي كانت أول من نشر الخبر، نُفذت عملية التفتيش، الإثنين الماضي، من قِبَل محققين بمدينة شامبيني سور مارن في شرق باريس.