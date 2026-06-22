عائلة ملكية تشجع هولندا في بداية اليوم.. وكوراساو بنهايته

بدأ الملك ويليم ألكسندر والملكة ماكسيما ملكة هولندا، أول من أمس، تشجيع منتخب بلدهما الذي حقق انتصاراً كاسحاً على السويد في هيوستن، في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

واختتم الملك والملكة يومهما بمشاهدة منتخب كوراساو يصنع التاريخ أمام منتخب الإكوادور، في كانساس سيتي بالمونديال.

وتعد كوراساو جزيرة صغيرة تتبع مملكة هولندا، ما يجعل ويليم ألكسندر وماكسيما رئيسَي الدولة، لذا بعد رحلة جوية قصيرة استبدل الزوجان الملكيان وشاحيهما البرتقاليين الزاهيين، اللذين ارتدياهما في المباراة السابقة، بوشاحين أزرقين زاهيين، من أجل مؤازرة الفريق الملقب بـ«الموجة الزرقاء».

وتشارك كوراساو - التي تعد الأصغر في كأس العالم من حيث عدد السكان والمساحة - للمرة الأولى في المونديال، وتلقى منتخبها خسارة قاسية 1-7 من ألمانيا، لكنه استعاد توازنه بعد تلك الهزيمة، وتعادل سلبياً مع منتخب الإكوادور، ليحصد أول نقطة له في كأس العالم.

وقال ويليم ألكسندر لمحطة «آر تي إل» التلفزيونية: «إنها بطولة كأس عالم استثنائية لوجود منتخبَي هولندا وكوراساو معاً، ولدينا فرصة رائعة لتشجيع كل من المنتخبين، وأتمنى لهما الوصول إلى مراحل متقدمة جداً في المسابقة»، واقتربت هولندا خطوة أخرى من التأهل للأدوار الإقصائية، بعد فوزها الساحق 5-1 على السويد في المجموعة السادسة.

وسجل برايان بروبي وكودي جاكبو هدفين لكل منهما، ليساعدا فريق المدرب رونالد كومان على التعافي من التعادل المخيب 2-2 مع اليابان في مباراته الافتتاحية، ويتصدر المجموعة السادسة، وتختتم هولندا - الساعية إلى التتويج بكأس العالم للمرة الأولى - مبارياتها في المجموعة بمواجهة تونس الخميس المقبل في مدينة كانساس سيتي.