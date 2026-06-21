7 عادات شائعة قد تكون سبباً بارتفاع فاتورة الكهرباء في منزلك

يتساءل الكثير من الأشخاص عن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء بمنازلهم فجأةً ودون سابق إنذار، وعلى الرغم من أن الأجهزة الكبيرة تساهم في استهلاك الطاقة بشكل كبير، إلا أن هناك عادات يومية قد تزيد من الفاتورة الشهرية.

وأشار موقع "إنديا توداي" إلى أن هناك 7 عادات يومية شائعة، تتسبب باستهلاك الكهرباء في المنازل، وتشمل: أولاً: ترك الأنوار مُضاءة في الغرف الفارغة، الذي بدوره يزيد من استهلاك الطاقة، وخاصة في المنازل الكبيرة.

ثانياً: ترك شواحن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمحوّلات الأخرى موصولة بالمقابس حتى بعد فصل الجهاز، إذ يمكن لهذه الشواحن أن تستمر في سحب كميات صغيرة من الكهرباء، وهو ما يتراكم مع مرور الوقت.

ثالثاً: ضبط مكيف الهواء على درجة حرارة منخفضة للغاية، حيث يُجبر الجهاز على العمل بجهد أكبر، ما يؤدي لاستهلاكه المزيد من الكهرباء.

رابعاً: تشغيل الأجهزة المنزلية بأحمال صغيرة، إذ يؤدي استخدام الغسالات أو غسالات الأطباق لعدد قليل من الأغراض فقط، إلى استهلاك نفس القدر من الطاقة تقريباً التي يحتاجها الجهاز عند وجود أغراض كثيرة، ما يؤثر على فاتورة الكهرباء في المنزل.

خامساً: تجاهل الصيانة الدورية، لأن الأجهزة التي لا يتم تنظيفها أو صيانتها بانتظام غالباً ما تصبح أقل كفاءة، وعند تنظيف فلاتر مكيف الهواء المتسخة، والأجهزة المهملة، فإن ذلك يؤدي لاستهلاك كهرباء أكثر من اللازم.

سادساً: استخدام إضاءة قديمة، إذ أن المصابيح المتوهجة القديمة تستهلك كمية أكبر من الكهرباء، مقارنة ببدائلها الحديثة من مصابيح LED.

سابعاً: ترك الأجهزة الإلكترونية في وضعية الاستعداد، حيث تستمر العديد من أجهزة التلفزيون وألعاب الفيديو والميكروويف وأنظمة الترفيه في استهلاك الكهرباء حتى عندما تبدو مطفأة، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة فاتورة الكهرباء الخاصة بك دون أن تشعر.