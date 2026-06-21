الأرجنتين تكرم ميسي بتدشين أطول تمثال له في العالم ( شاهد الفيديو)

شهدت الأرجنتين تدشين تمثال يعد الأعلى في العالم لأسطورة كرة القدم ليونيل ميسي بارتفاع 26 مترا في مدينة كوترال كو بمقاطعة نيوكوين.

ويجسد التمثال قائد المنتخب الأرجنتيني وهو يرتدي قميص "التانغو"، جاثيا على ركبتيه ورافعا ذراعه اليمنى نحو الأعلى، بينما يظهر كأس العالم موضوعا بين ركبتيه، في مشهد رمزي يخلد تتويجه التاريخي بالمونديال.

وجاء تنفيذ هذا العمل الفني على يد الفنان المحلي ألدو بيرويسا، بمشاركة فريق من العمال وسكان المدينة، حيث استغرق إنجازه قرابة عام كامل.

ويعد ميسي البالغ 38 عاما، أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ، وهو الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، والهداف التاريخي للدوري الإسباني، ونادي برشلونة، والمنتخب الأرجنتيني.

ومع المنتخب الوطني، فاز ببطولتين لكوبا أمريكا (2021، 2024)، وكأس العالم في عام 2022.

وميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو هما اللاعبان الوحيدان اللذان شاركا في ست بطولات لكأس العالم.