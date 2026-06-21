نانسي عجرم تحتفل بإنجاز تاريخي: 5 مليارات مشاهد على "يوتيوب"

حققت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إنجازًا رقميًا لافتًا على منصة "يوتيوب"، بوصول إجمالي مشاهدات قناتها الرسمية إلى 5 مليارات مشاهدة، في رقم يعكس حجم شعبيتها الواسعة واستمرار حضورها القوي في المشهد الغنائي العربي على مدار أكثر من عقدين من الزمن.

ويُعد هذا الإنجاز محطة مهمة في مسيرة الفنانة اللبنانية، التي نجحت في الحفاظ على مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي، إذ باتت صاحبة أعلى عدد من المشاهدات التراكمية بين الفنانات العربيات واللبنانيات على منصة الفيديو الأشهر عالميًا.

واحتفت صفحات ومحبو نانسي عجرم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الرقم الجديد، معتبرين أنه يضاف إلى سلسلة طويلة من النجاحات التي حققتها الفنانة منذ انطلاقتها الفنية وحتى اليوم، خاصة في ظل المنافسة الكبيرة التي يشهدها عالم الموسيقى الرقمية خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس وصول القناة الرسمية لنانسي عجرم إلى حاجز 5 مليارات مشاهدة حجم التفاعل المستمر مع أعمالها الغنائية القديمة والحديثة، إذ ما زالت أغنياتها التي طرحت قبل سنوات طويلة تحقق نسب مشاهدة مرتفعة إلى جانب أعمالها الجديدة، وهو ما يؤكد قدرتها على الحفاظ على جمهورها واستقطاب أجيال جديدة من المستمعين في الوقت نفسه.

وتضم القناة الرسمية للفنانة اللبنانية أكثر من 9 ملايين مشترك، ما يجعلها واحدة من أكثر القنوات الموسيقية العربية متابعة على منصة "يوتيوب". كما تحتوي على مئات المقاطع المصورة التي تشمل الأغنيات المصورة والحفلات الغنائية واللقطات الخاصة والمحتوى القصير الذي تحرص على مشاركته مع جمهورها بشكل دوري.

وبحسب الأرقام المتداولة، فإن معدل المشاهدات السنوي لقناة نانسي عجرم يقترب من 720 مليون مشاهدة سنويًا، وهو رقم يعكس استمرار الطلب الجماهيري الكبير على أعمالها، سواء داخل العالم العربي أو بين الجاليات العربية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.

وساهمت مجموعة من الأغنيات التي تحولت إلى علامات بارزة في مسيرتها الفنية في تحقيق هذا الإنجاز الرقمي، حيث لا تزال تحصد ملايين المشاهدات رغم مرور سنوات طويلة على طرحها.

وتتصدر أغنية "يا طبطب ودلع" قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على قناتها الرسمية، بعدما تجاوزت حاجز 221 مليون مشاهدة، لتظل واحدة من أشهر الأغنيات التي ارتبطت باسم نانسي عجرم منذ طرحها.

كما حققت النسخة الحية من أغنية "مستنياك" نجاحًا استثنائيًا باقترابها من 200 مليون مشاهدة، وهو ما يؤكد التفاعل الكبير الذي تحققه حفلات الفنانة ومقاطعها المباشرة بين الجمهور.

وتأتي أغنية "إنت إيه" ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة أيضًا، بعدما تجاوزت 171 مليون مشاهدة، فيما حافظت أغنية "آه ونص" على مكانتها كواحدة من أبرز الأغنيات العربية التي حققت انتشارًا واسعًا، مع اقترابها من 170 مليون مشاهدة.