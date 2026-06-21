هذا ما سيحدث لجسمك بعد سن الثلاثين

كشفت أخصائية شهيرة في طب الأعصاب، بأن سرعة معالجة الدماغ للمعلومات تبدأ بالتباطؤ تدريجيا بعد سن الثلاثين، وأن معدل الأيض الأساسي في الجسم يتراجع مع التقدم في العمر.

وأضافت أن الأوعية الدموية والجلد والمفاصل تفقد تدريجيا جزءا من مرونتها وقوتها مع التقدم في العمر.

وأشارت الدكتورة لاريسا كيم، إلى أن الأشخاص الذين يبلغون اليوم 35 عاما يُعدّون أصغر سنا من الناحية البيولوجية مقارنة بآبائهم في العمر نفسه. كما أن سكان المدن باتوا يُصابون بارتفاع ضغط الدم وبوادر تصلب الشرايين في مراحل عمرية متأخرة نسبياً، في حين تحافظ الكتلة العضلية والمرونة الإدراكية على مستوياتها لفترة أطول.

وقالت: "أصبح التحكم في ضغط الدم ومستويات الكوليسترول أكثر فاعلية مما كان عليه في السابق، كما أصبحت خدمات طب الأسنان وطب العيون عالية الجودة متاحة على نطاق أوسع. كذلك يجري الكشف المبكر عن اضطرابات الغدد الصماء، إلى جانب زيادة معدلات التطعيم، وانتشار أنماط الحياة الصحية التي تشمل التغذية المتوازنة، وممارسة الرياضة، والإقلاع عن التدخين".

وأوضحت الأخصائية أنه حتى في غياب العوامل التي تُسرّع الشيخوخة، تبدأ بعد سن 30 إلى 35 عاما مجموعة من العمليات البيولوجية المرتبطة بالتقدم في العمر.

وأضافت: "ينخفض معدل الأيض الأساسي بنحو 1 إلى 2 بالمئة تقريبا كل عقد، وتبدأ الكتلة العضلية بالتراجع تدريجيا، بينما ينخفض إنتاج الكولاجين، ما يؤدي إلى ظهور أولى التغيرات في الجلد والمفاصل. كما تشهد مستويات الهرمونات تغيرات تدريجية، إذ يتراجع احتياطي المبيض لدى النساء، وتنخفض مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال".

ولفتت إلى أن الأوعية الدموية تفقد بعد سن الثلاثين جزءا من مرونتها، كما تتراجع حساسية الأنسجة للأنسولين. وفي الوقت نفسه، تبدأ قدرة الدماغ على معالجة المعلومات الجديدة بالتباطؤ تدريجيا، بينما يواصل ما يُعرف بـ"الذكاء المتبلور" ــ الذي يشمل الخبرة والقدرة التحليلية والثروة اللغوية ــ النمو والتطور.

وأكدت أن معظم الأشخاص لا يلاحظون هذه التغيرات لأنها تحدث ببطء شديد، ويعوضها الجسم بقدراته الطبيعية. وشددت على أن نمط الحياة يلعب دورا محوريا في هذا الجانب، بما يشمل النوم الكافي، وممارسة النشاط البدني، والتغذية الصحية، وتجنب التوتر المزمن، والحفاظ على مستويات ضغط الدم وسكر الدم ضمن المعدلات الطبيعية.

وأوضحت أن الفروق بين الأشخاص في سرعة الشيخوخة البيولوجية تعود بدرجة كبيرة إلى العادات الصحية المتراكمة على مدى السنوات، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص في سن 38 عاما قد يمتلكون أوعية دموية تماثل أوعية شخص في الثامنة والعشرين، بينما قد يمتلك آخرون أوعية دموية أقرب إلى تلك التي لدى شخص في الخمسين من عمره.