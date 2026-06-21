في اليابان .. أفضل مطعم للدجاج المقلي لم يغير زيت القلي منذ 66 عاماً

كشف مالك مطعم واكاتورى اليابانى الحائز على جوائز أن أحد أسرار نجاح مطعمه يعود إلى مكون خاص يجرى استخدامه منذ افتتاح المطعم قبل 66 عاما، وجاء هذا التصريح بعد فوز المطعم بالميدالية الذهبية فى مسابقة اليابان الكبرى للدجاج المقلى، حيث أوضح أن زيت القلى لم يتم التخلص منه بالكامل منذ تأسيس المطعم عام 1960.

وأقر يوشيهيرو تسوتشيا، مالك مطعم واكاتورى من الجيل الثالث، بأن السر وراء المذاق المميز لدجاج العائلة المقلى يكمن فى الزيت الذى أعيد استخدامه على مدار عقود، وبحسب تسوتشيا، فإن هذا الزيت المعتق يمنح الدجاج المقلى رائحة مميزة ونكهة فريدة يصعب الحصول عليها باستخدام الزيت الجديد فقط، وهو ما يوفر للمطعم ميزة واضحة مقارنة بغيره.

وأثارت تصريحات تسوتشيا تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ اعتبر كثيرون أن استخدام زيت يعود تاريخه إلى 66 عاما قد يشكل خطرا على صحة المستهلكين، وفى المقابل، سارع المطعم اليابانى الحائز على جوائز إلى توضيح آلية الحفاظ على جودة الزيت، مؤكدا أن الأمر يتم من خلال عمليات تنظيف وترشيح يومية منتظمة، إلى جانب إضافة كميات جديدة من الزيت بشكل مستمر، وفقا لموقع oddity central.

وأكد المطعم أن جودة الزيت تخضع لمتابعة دائمة، وأن عملية الاستخدام لا تتم بطريقة عشوائية كما تصورها بعض التعليقات المتداولة على الإنترنت.

ويقوم العاملون فى المطعم كل ليلة بتصفية بقايا اللحوم والشوائب من الزيت بعناية، وبعد ذلك، يحتفظون بكمية صغيرة من الزيت القديم باعتبارها أساسا للنكهة، ثم يضيفونها إلى دفعة جديدة من زيت القلى.

وبذلك، لا يستخدم المطعم فعليا نفس الزيت الذى كان موجودا قبل 66 عاما، إلا أنه من الناحية الفنية قد تبقى بعض الجزيئات من الدفعة الأصلية ضمن خليط الزيت المستخدم حاليا فى مطعم واكاتورى.

ويعتمد مطعم واكاتورى الياباني فى هذه الطريقة على مبدأ مشابه لما تتبعه بعض المطاعم فى إعداد المرق التقليدى، ويعتقد أن أقدم مرق أودن مستمر الاستخدام يوجد فى مطعم أوتافوكو الشهير فى طوكيو باليابان، حيث تضاف إليه كميات جديدة من المرق نفسه منذ أكثر من 70 عاما، كما يقدم أحد المطاعم فى حى إيكاماى فى بانكوك دفعة الحساء ذاتها منذ أكثر من 50 عاما.

ورغم ذلك، يحذر خبراء التغذية من أن الزيت يختلف عن المرق، إذ أن تكرار استخدامه فى القلى يؤدى إلى تكوين مواد ضارة ومسرطنة، من بينها الأحماض الدهنية المتحولة والأكريلاميد، ويشير الخبراء إلى أنه حتى مع إضافة زيت طازج بشكل يومى، فإن تراكم هذه المواد الضارة على المدى الطويل لا يمكن منعه بصورة كاملة.