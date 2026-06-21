فيتنام: إنقاذ 400 قطة مسروقة كانت معدة للذبح للاستهلاك البشري

أُعيدت مئات القطط، التي كانت مُعدّة للذبح والبيع بأسعار زهيدة تصل إلى جنيهين إسترلينيين ( 1.33 دولار) للكيلوغرام، إلى أصحابها.

وعثرت الشرطة وجمعيات الرفق بالحيوان في مدينة هو تشي منه على 45 قفصًا تحوي نحو 400 قطة حية، وأربع حاويات إسفنجية مملوءة بالثلج تحوي حوالي 80 قطة نافقة.

واعترف المشتبه بهم باصطياد القطط وحبسها في أقفاص في أنحاء جنوب فيتنام لذبحها على مدار السنوات الثلاث الماضية. كما عُثر على نحو 20 قطة حية في موقع آخر، وفقًا للشرطة، التي ذكرت أن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم القطط يبلغ حوالي 70 ألف دونغ فيتنامي.

وقالت فونغ فام، المديرة القطرية لمنظمة "العالم الإنساني للحيوانات" في فيتنام: "الحقيقة المُحزنة لهذه التجارة هي أن آلاف القطط تُسرق وتُتاجر بها وتُذبح شهريًا في أنحاء البلاد من أجل لحومها".

وقالت إن العديد من القطط التي تم إنقاذها كانت حوامل، مما أدى إلى ولادة قطط صغيرة في مركز الشرطة هذا الأسبوع.

وقال كريس جيندلهومر، من منظمة "رعاية قطط فيتنام" غير الربحية، والذي يساعد في رعاية الحيوانات التي تم إنقاذها، "من الجميل حقًا أن نرى هذا العدد الكبير من العائلات الفيتنامية التي تأتي بحثًا عن قططها". وأوضح جيندلهومر أن الأطباء البيطريين والمتطوعين يعملون على مدار الساعة لإنقاذ بقية القطط.

يُذكر أن تناول لحم القطط والكلاب قانوني في فيتنام، ويجب على البائعين الحصول على تصاريح للتحقق من أصول الحيوانات.

وبعد فترة وجيزة من حظر كوريا الجنوبية للحوم الكلاب عام 2024، صرّح مسؤولون فيتناميون بأن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة أجزاء من النظام القانوني لحماية الحيوانات الأليفة وحقوق أصحابها بشكل أفضل.