موت شجرة بلوط عمرها 1200 عام يقال أن روبن هود اختبأ فيها

ربما تكون شجرة بلوط ضخمة عتيقة، مرتبطة بأسطورة روبن هود، قد نفقت بسبب كثرة الإقبال عليها. فقد أعلنت الجمعية الملكية البريطانية لحماية الطيور، يوم الخميس، أن شجرة البلوط الكبرى، التي يبلغ عمرها 1200 عام، والواقعة في غابة شيروود، يُعتقد أنها نفقت بعد أن لم تُنبت أوراقًا هذا الربيع. وأوضحت الجمعية أن الزوار الذين شاهدوا أغصان الشجرة المتشابكة وظلالها الممتدة على مدى القرنين الماضيين في نوتنغهام، ضغطوا التربة، مما صعّب وصول مياه الأمطار إلى جذورها.

كانت الغابة مهددة لسنوات، وشاعت شائعات في الماضي عن نفوق الشجرة، إلا أن الجمعية أكدت لاحقًا أنها لا تزال على قيد الحياة.

وقالت هولي دريك، من الجمعية الملكية لحماية الطيور، في بيان أعلنت فيه نفوق الشجرة: "إن عدم إنبات الشجرة لأوراق هذا العام أمرٌ مُحزنٌ للجميع". يُقال إن هذه الشجرة آوت روبن هود، اللص الأسطوري من القرن الثالث عشر الذي كان يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء، ولجأ إلى الغابة هربًا من مطاردة عمدة نوتنغهام.

وقد سُميت بهذا الاسم نسبةً إلى ذكرها في كتاب عن أشجار البلوط من تأليف الرائد هايمان روك عام 1790، مما أدى إلى توافد أول موجة من المعجبين إلى الغابة.

من المستحيل تحديد سبب موت الشجرة، لكن آثار أقدام الملايين ساهمت في سقوطها، إلى جانب التدخلات لتدعيم أغصانها الضخمة باستخدام الكابلات والأعمدة. كما أُلقي باللوم على تغير المناخ الذي جلب موجات الحر والجفاف.

وقد نُجّيت شجرة البلوط الكبرى من القطع، وهي محمية بسياج منذ سبعينيات القرن الماضي. وقال دريك: "ستظل شجرة البلوط الكبرى شامخة في قلب شيروود كمعلم طبيعي يجذب الزوار، وستبقى خالدة في أسطورة روبن هود، وستواصل دعم النظام البيئي للغابة بنفس القدر الذي كانت تقدمه في حياتها".