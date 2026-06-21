اكتشاف آثار فريدة في المكسيك

اكتشف علماء آثار في شرق المكسيك بقايا مبنى ومنحوتة تحمل خصائص غير مسبوقة، في اكتشاف وصفته الرئيسة كلوديا شينباوم، أول من أمس، بأنه «بالغ الأهمية».

ويتمثل الاكتشاف بمنصة زُيّنت جوانبها بأحجار دائرية، تختلف عمّا اكتُشف حتى الآن في هذه المنطقة المكسيكية. كما عُثر على كتلة حجرية ضخمة، تحمل نقشاً لشخصية ذات ملامح يُحتمل أن تكون عائدة لحضارة المايا.

وتعهدت الرئيسة المكسيكية بأن تخصص حكومتها موارد لإجراء أبحاث تتعلق بالآثار المكتشفة وترميمها. وتشمل الآثار التي يعود تاريخها إلى العصر الكلاسيكي المبكر (بين عامي 200 و600 ميلادي)، تركيباً معمارياً من ألواح وحجر كلسي، مزيناً بخطوط أو أشكال تشبه المربعات.