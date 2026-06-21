تجديدات ترامب لم تصمد.. البركة العاكسة تتحول إلى مستنقع

لم يصمد الطلاء الأزرق الذي أمر ترامب باستخدامه لتجديد أرضية البركة العاكسة أمام نصب لينكولن في واشنطن، استعداداً للاحتفال بالذكرى الـ250 للاستقلال، حيث أدى تقشرّه مع عودة الطحالب إلى تحويل البركة مجدداً لما يشبه المستنقع.

وبدا أن تقشّر الطلاء أصاب مساحات واسعة في البركة التي يبلغ طولها 610 أمتار. ووثقت وسائل إعلام المشكلة المستمرة خلال الأيام القليلة الماضية. وكتب أحدهم اسم «ترامب» على الطحالب الخضراء في قاع البركة الضحلة.

وتكلف مشروع تجديد البركة نحو 14 مليون دولار، وهو جزء من مساعي ترامب لإضفاء بصمته على واشنطن من خلال مشاريع أخرى مثل قاعة الحفلات في البيت الأبيض، وقوس ضخم على ضفاف نهر بوتوماك.

وبأوامر من ترامب، جففت البركة المستطيلة المصممة لالتقاط انعكاس نصب واشنطن التذكاري في منطقة ناشيونال مول، واستخدم طلاء خاص ببرك السباحة لتجديد أرضيتها.