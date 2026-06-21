مصر: اكتشاف مقبرتين من العصر العتيق في جبل الطير

كشفت البعثة الأثرية المصرية، التابعة للمجلس الأعلى للآثار، خلال أعمال الحفائر بمنطقة جبل الطير بمحافظة المنيا، عن مقبرتين ترجعان إلى العصر العتيق، إلى جانب عدد من الدفنات التي تعود إلى عصور ما قبل الأسرات والعصر المتأخر، كما عثر على أوان فخارية ذات حافة سوداء، يمكن تأريخها إلى فترتي نقادة الثانية والثالثة.

وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، في بيان أمس، أن هذا الكشف يمثل إضافة جديدة لسجل الاكتشافات الأثرية المصرية، لما يقدمه من أدلة تسهم في تتبع تطور العمارة الجنائزية في مصر القديمة عبر عصورها المختلفة.

فيما أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن المقبرة الأولى تُعد من الاكتشافات المعمارية النادرة، إذ تتميز بتصميم هندسي فريد، فيما تمثل المقبرة الثانية نموذجاً مطابقاً لها إلى حد كبير، وتتميز بحالة حفظ جيدة.

وأشار إلى أن الدراسات الأولية تُظهر وجود تشابه ملحوظ بين تصميم المقبرتين المكتشفتين وتصميم مقبرة الملك دن الشهيرة في أبيدوس، ما يعزز من الأهمية الأثرية لمنطقة جبل الطير، ويؤكد مكانتها كإحدى الجبانات المهمة التي استُخدمت عبر فترات زمنية ممتدة من عصور ما قبل الأسرات حتى العصر المتأخر.