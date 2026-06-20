بصر فضل شاكر في خطر.. تطورات صحية تضغط على ملف إخلاء سبيله

عاد الوضع الصحي للفنان اللبناني فضل شاكر إلى الواجهة مجدداً، بعد تداول معلومات عن تدهور حاد في حالته داخل محبسه، بالتزامن مع استمرار النظر في طلبات إخلاء سبيله أمام الجهات المختصة في لبنان.

ونقلت تقارير صحفية عن مصادر مطلعة أن شاكر يواجه خطر فقدان البصر بشكل كامل، نتيجة مضاعفات صحية مرتبطة بمرض السكري، وتدهور وضع شبكية العين خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن غياب الرعاية الطبية المنتظمة، إلى جانب معاناته المزمنة من السكري، أسهما في تفاقم حالته الصحية، محذرة من احتمال حدوث أضرار دائمة ما لم يخضع سريعاً لتدخل طبي متخصص.

وفي ضوء هذه التطورات، تقدمت هيئة الدفاع بطلبات عاجلة لنقل شاكر إلى مستشفى متخصص، بهدف إجراء فحوص شاملة وتقديم العلاج اللازم، وسط مخاوف من استمرار تراجع وضعه الصحي والنفسي داخل محبسه.

وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع أنباء عن تكليف لجنة طبية مستقلة بتقييم حالته الصحية، وهو ما أعاد النقاش حول تأثير وضعه الطبي في مسار طلبات إخلاء سبيله أمام المحكمة العسكرية في لبنان.

وترى مصادر قانونية أن التقرير الطبي، في حال صدوره، قد يشكل محطة جديدة في ملف فضل شاكر، الذي لا يزال واحداً من أكثر الملفات إثارة للجدل على المستويين الفني والقضائي، وسط ترقب لما ستقرره الجهات المعنية بشأن وضعه الصحي والقانوني.