خلال 3 أشهر فقط .. "تيك توك" تحذف 12 مليون فيديو خالفت قيم المجتمع في الشرق الأوسط

أعلنت منصة تيك توك، نتائج تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الرابع من 2025، مؤكدة استمرار التزامها بتوفير بيئة رقمية آمنة وإيجابية وأصيلة لمجتمعها العالمي، من خلال تطوير أدوات المراقبة وتعزيز أنظمة السلامة الرقمية وتطبيق سياسات المحتوى.

وكشفت المنصة، عن حذف نحو 11772196 مقطع فيديو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2025، بسبب مخالفتها لإرشادات المجتمع.

وأكدت تيك توك، أن هذه الإجراءات تعكس استثماراتها المتواصلة في مجالي السلامة وبناء الثقة، من خلال الاعتماد على مزيج من التقنيات الحديثة وخبرات فرق الثقة والسلامة لمراجعة المحتوى واتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفي إطار جهود حماية المستخدمين من الفئات العمرية الأصغر سنًا، أعلنت المنصة إزالة 23875879 حسابًا يُشتبه في ارتباطها بأشخاص دون سن 13 عامًا، إلى جانب حذف 147716518 حسابًا وهميًا على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025.

وأوضحت تيك توك أن التركيز على حماية القُصّر يأتي ضمن استراتيجيتها لتوفير تجارب رقمية مناسبة لمختلف الأعمار، وتعزيز بيئة آمنة تساعد على الإبداع، مع الاستمرار في تطوير أدوات الإشراف الاستباقي.

كما واصلت المنصة تشديد إجراءاتها الخاصة بالبث المباشر المخالف، حيث تم تعليق 42822827 بثًا مباشرًا على مستوى العالم خلال الربع الرابع من 2025، مقارنة بـ 32242750 بثًا مباشرًا تم تعليقها خلال الربع الثالث من العام نفسه، بزيادة تقارب 32.9%.

وخلال الفترة نفسها، حظرت تيك توك 358160 مضيفًا للبث المباشر، وأوقفت بشكل استباقي 974661 بثًا مباشرًا لمخالفتها سياسات المنصة، بما يعكس توسع إجراءات الرقابة مع الحفاظ على دقة قرارات المراجعة.

وتواصل تيك توك تطبيق سياسات تحقيق الدخل الخاصة بالبث المباشر بهدف دعم صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى آمنًا وأصيلًا وعالي الجودة.

وأكدت تيك توك، أن الشفافية تمثل عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة مع المستخدمين، مشيرة إلى استمرار اعتمادها على نموذج رقابي يجمع بين التقنيات المتقدمة والخبرات البشرية المتخصصة.

وأضافت المنصة، أنها ستواصل الاستثمار في أنظمة الإشراف وتعزيز سياسات حماية الفئات العمرية وتوسيع نطاق إجراءات السلامة الرقمية، بهدف توفير بيئة آمنة تتيح للمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من المنصة بثقة ودعم الإبداع.