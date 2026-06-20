بعد مباريات كأس العالم اليابانيون كعادتهم ينظفون المدرجات.. وزوجاتهم: لماذا لا تفعلون ذلك في المنزل ؟!

طالما جذب مشجعو كرة القدم اليابانيون الأنظار وتلقوا الإشادة لسنوات طويلة لتنظيفهم الملاعب بعد مباريات كأس العالم. لكنهم يواجهون هذه المرة انتقادات حادة داخل اليابان وخاصة من النساء.

فعندما ظهرت صور هذا الأسبوع لمشجعين يابانيين يمشطون المدرجات بأكياس القمامة بعد المباراة، رأى البعض ازدواجية في المعايير: رجال ينظفون في الأماكن العامة بينما يتركون العبء في المنزل على زوجاتهم.

وانتشر على منصات التواصل الاجتماعي ملصق ياباني على نطاق واسع بعد ما فعله المشجعون في الملعب؛ يظهر فيه رجل يلتقط القمامة في الملعب ثم صورة أخرى لنفس الرجل مستلقياً على أريكة في المنزل، يستخدم هاتفه وبجواره سلة غسيل بينما تقوم زوجته بغسل الأطباق.

وجاء في النص على الملصق أن على الرجال في اليابان "المساهمة بشكل أكبر في المنزل" لأن الوقت الذي يقضونه في القيام بالأعمال المنزلية هو من بين الأقل في العالم. وحظي هذا المنشور بستين ألف إعجاب على منصة إكس.

"الجميع يريد إنقاذ العالم، لكن لا أحد يريد مساعدة الأم في غسل الأطباق"، هكذا علق أحد مستخدمي منصة X، مشيراً إلى اقتباس للمؤلف الأمريكي بي جيه أورورك.

وكتب آخر: "ربما يوجد بين هؤلاء الناس رجل يجمع القمامة، ولديه طفل صغير في المنزل وترك زوجته لرعايته ثم جاء هو لمشاهدة كأس العالم".

وتعد النظافة وسلوك التنظيف بعد استخدام الأشياء في الأماكن العامة أمراً متأصلاً بعمق في الثقافة اليابانية.

لكن حين يتعلق الأمر بالوقت الذي يقضيه الرجال اليابانيون في القيام بالأعمال المنزلية، فإنهم يحتلون المرتبة الأدنى بين جميع الدول المتقدمة.

وبحسب بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2021، تقضي النساء اليابانيات أكثر من ثلاث ساعات يومياً في العمل غير المدفوع الأجر، أي أكثر من خمسة أضعاف ما يقضيه الرجال، الذين غالباً ما يقومون بالأعمال المنزلية لمدة 47 دقيقة فقط يومياً.

ويبرز هذا التفاوت بشكل خاص في الأسر الشابة. فقد أظهر مسح ميداني أجرته الحكومة اليابانية عام 2021 أن النساء في الأسر ذات الدخل المزدوج (المشترك بين الرجل والمرأة) والتي لديها أطفال دون سن السادسة، يقضين أكثر من سبع ساعات يومياً في الأعمال المنزلية، بينما يقضي الرجال أقل من ساعتين.

بينما انتقد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي ما يعتبرونه نفاقاً في جمع القمامة خارج البلاد، في حين أن الأماكن العامة في اليابان غالباً ما تكون مليئة بالقمامة بعد الأحداث الكبيرة.

لكن مع احتدام الجدل حول تقسيم الأعمال المنزلية، يدفع بالكثيرين إلى ضرورة تشجيع عمليات التنظيف المميزة التي يقوم بها المشجعون اليابانيون في الملاعب، وليس انتقادها.

وعلق أحد مستخدمي منصة X: "أين الخجل في ذلك؟ إن هذا أفضل بكثير من تقارير تقول إن اليابانيين يرمون النفايات في الخارج."

ويبدو أن عمليات التنظيف هذه قد أثرت على المشجعين من دول أخرى أيضاً حيث يُظهر مقطع فيديو حديث على وسائل التواصل الاجتماعي مشجعين برتغاليين يقومون بجمع القمامة من المدرجات باستخدام أكياس بلاستيكية كبيرة، وينسب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الفضل إلى اليابانيين في بدء هذا الاتجاه.