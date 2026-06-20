أنجلينا جولي: أولادي أعادوا لي ثقتي بنفسي وأعادوني للحياة

كشفت النجمة الأميركية أنجلينا جولي أن أبناءها لعبوا دورًا كبيرًا في استعادة حماسها للحياة والعمل بعد سنوات وصفتها بالصعبة، مؤكدة أن "روحها القتالية عادت أخيرًا" بفضل دعمهم وتشجيعهم المستمر.

وجاءت تصريحات جولي خلال الترويج لفيلمها الجديد Couture، الذي تجسد فيه شخصية "ماكسين"، مخرجة أفلام تواجه تحديات شخصية ومهنية قاسية بعد إصابتها بسرطان الثدي، في عمل يحمل أبعادًا إنسانية تعكس جانبًا من تجارب جولي الشخصية.

وقالت أنجلينا جولي إن أبناءها، الذين أصبح معظمهم في سن الرشد، يدفعونها إلى السفر وخوض تجارب جديدة، مضيفة: "إنهم يعرفونني أكثر من أي شخص آخر، ويشجعونني على العودة إلى جوانب من شخصيتي لم أشعر بحرية التعبير عنها لفترة طويلة".

كما أشارت إلى أنها مرت بمرحلة من الإحباط خلال السنوات الماضية، في إشارة غير مباشرة إلى تداعيات طلاقها من الممثل براد بيت، مؤكدة أن دعم أبنائها ساعدها على استعادة ثقتها بنفسها.

من جانبها، أوضحت المخرجة أليس وينوكور أنها كتبت فيلم Couture وهي تضع جولي في ذهنها، مشيرة إلى وجود أوجه تشابه عديدة بين الممثلة والشخصية التي تؤديها، خصوصًا في ما يتعلق بالقوة والقدرة على مواجهة الأزمات.

ويستعرض الفيلم قصص نساء يواجهن تحديات مصيرية، مبرزًا التضامن الإنساني وقوة التكاتف في مواجهة المحن، وهي الرسالة التي تؤكد وينوكور أنها تمثل جوهر العمل.