النيابة المصرية تكشف عن مفاجآت جديدة في مقتل "بائعة الشاي"

أثار مقتل فتاة كانت تعمل في بيع الشاي بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الحادث وكشف ملابساته.

وبحسب ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، فإن قسم شرطة الأهرام تلقى بلاغا في 18 يونيو بشأن وقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة سيدة أثناء تواجدها بجانب الطريق وإصابة سيدة أخرى.

وأوضحت الوزارة أنه عقب فحص الواقعة، تبين أن طالبا يبلغ من العمر 15 عاما، ولا يحمل رخصة قيادة، فقد السيطرة على سيارة كان يقودها وبرفقته صديقته، ما أدى إلى اصطدامه بالسيدة التي كانت تقف بجوار عربة لبيع المشروبات، لتلقى مصرعها في الحال.

وتحولت القضية سريعا إلى قضية رأي عام على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر آلاف المستخدمين عن تعاطفهم مع الضحية "بائعة الشاي"، التي عُرفت بسعيها اليومي لكسب رزقها من خلال بيع المشروبات للمارة.

واعتبر كثيرون أن الحادث أنهى بشكل مأساوي رحلة كفاح شابة كانت تحظى بتقدير واسع داخل محيطها الاجتماعي.

وأكدت النيابة أنها باشرت تحقيقاتها على الفور، فانتقلت إلى محل الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، كما فحصت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة، واستمعت إلى أقوال المجني عليها المصابة، فضلا عن 5 من شهود الواقعة؛ للوقوف على كيفية وقوع الحادث وملابساته.

وأوضحت أن الشهود شهدوا بأن المتهمة الثانية (الفتاة القاصر) هي من كانت تقود السيارة وقت وقوع الحادث، بعد أن كان الشاب اعترف أمام الشرطة بأنه هو من كان يقود السيارة لينفي التهمة عن الفتاة، قبل أن يعترف لاحقا أمام النيابة بأن الفتاة كانت تقود وقت الحادث.

كما كشفت التحقيقات، وفق بيان النيابة، عن أن والد المتهم الأول (الشاب) مكنه من استخدام السيارة، رغم علمه بعدم حمله ترخيصا يجيز له قيادتها، بما ترتب عنه وقوع الحادث.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بالتسبب في قتل المجني عليها، وإصابة المجني عليها الأخرى، وإتلاف السيارة (المملوكة لبائعة الشاي)، فضلا عن قيادة مركبة آلية دون ترخيص، كما وجهت إلى المتهم الأول ووالده اتهاما بتمكين المتهمة الثانية من قيادة المركبة دون ترخيص، ووجهت للأب اتهاما بتعريض طفل للخطر.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثانية ووالد المتهم الأول احتياطيا، فيما يجري استكمال التحقيقات.