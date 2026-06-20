جورجينا توتّر أعصاب اللاعبين في معسكر البرتغال .. ورونالدو يتدخل

أشعلت، شريكة كريستيانو رونالدو، فتيل الأزمة داخل معسكر منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، بعد ردها على تعليق مزيف نُسب لصديقة جواو نيفيز، ليزيد التوتر وتشتعل الأعصاب داخل الفريق الذي تعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية في افتتاح مبارياته بكأس العالم 2026، قبل أن تقوم بحذفه لاحقاً ويرد المهاجم لإيقاف الجدل.

واتهم لاعبو منتخب البرتغال بعدم دعم الأسطورة البرتغالية في المنتخب، وكانت شقيقة رونالدو قد أعجبت بمنشور على "إنستغرام" ينتقد برونو فيرنانديز بعدما ظهر محبطاً من قائد المنتخب خلال المباراة الأولى في كأس العالم.

وبدأ كل الضجيج بعد التعادل مع الكونغو الديمقراطية، وعقب تصريح جواو نيفيز "نعرف ما فعله كريستيانو لمنتخبنا ولكرة القدم، أعتقد أنه مجرد واحد يضيف، هو واحد منا، لا يختلف عن أحد، هو هنا للمساعدة، لعب جيداً، والفريق قدم مباراة ممتازة، هذا التعادل لن يُحبطنا. على العكس، سيقوّينا. سنخلق فرصاً أكثر، وسنسجل أهدافاً أكثر".

كلمات اعتُبرت من قبل ملايين المحبين لكريستيانو رونالدو حول العالم، كهجوم على الأسطورة، لكن من داخل المنتخب البرتغالي يصرّون على أن "لا شيء هناك". "كل شيء تافه"، حسب تعليق المدافع روبن دياز. وذلك قبل أن تنشر صحيفة "ريكورد" المكسيكية صورة ضوئية لتعليق مزيف يزعم أن مادالينا ردت على أحد مشجعي كريستيانو قائلة له: "قل للاعب الأفضل على مر العصور أن يعتزل، إنه أنانيٌ جداً".

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، انضم التعليق "المزيف" المنسوب لمادالينا إلى سيل المنشورات التي انتشرت في الساعات الأخيرة على مواقع التواصل، والتي تنسب تصريحات لجواو نيفيز أو برونو فرنانديز، لم يقولوها أبداً عن كريستيانو. وتحصل على آلاف وآلاف إعادة النشر، بملايين التفاعلات لكل واحد منها.

بينما جاءت آخر فصول التصعيد المحموم لنشر المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي خلال الـ 48 ساعة الماضية، كان رد جورجينا رودريغيز على تعليق "مزيف" وغير موجود يُنسب لشريكة جواو نيفيز، مادالينا أراغاو. "واو!! هذا الجيل قادم بقوة!!"، مع رموز تعبيرية للضحك.

وهو ما دفع كريستيانو إلى التدخل وحسم الجدل الدائر، ونشر صورة على حسابه في "إنستغرام" ظهر فيها مع الفريق، وبجانبه جواو نيفيز، وكتب: نحن فريق واحد.