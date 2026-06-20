سيواصل عمله حتى بعد اختفاء آخر إنسان .. البدء ببناء "الصندوق الأسود للأرض"

بدأت أعمال بناء "الصندوق الأسود للأرض" في مهبط طائرات مهجور في ولاية تسمانيا الأسترالية، لحفظ جميع المعلومات المتعلقة بالبشر حتى بعد فنائهم.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سيواصل "الصندوق الأسود للأرض" تسجيل كل خطوة تتخذها البشرية نحو كارثة مميتة، مضيفة أنه سيعمل على تخزين جميع المعلومات من وكالات الفضاء ومحطات الأرصاد الجوية والجامعات، بهدف توفير سجل غير متحيز للأجيال القادمة.

وعند اكتماله، سيكون الهيكل عبارة عن جهاز تسجيل غير قابل للتدمير بطول 16 مترا وارتفاع أربعة أمتار.

وقالت شركة "راوزر لاب"، الجهة المشرفة على المشروع، إن جدرانه الفولاذية ستكون قادرة على الصمود أمام جميع الكوارث، بما في ذلك الأعاصير والزلازل والحرائق والفيضانات وحتى الهجمات.

وسيُبنى على صخور الغرانيت التي يعود عمرها إلى 500 مليون سنة على الساحل الغربي لتسمانيا، وهو ما تعتبره الشركة أكثر الأماكن استقرارا من الناحيتين السياسية والجيولوجية على وجه الأرض.

ومع وجود 36 لوحا شمسيا محمية بالزجاج، إلى جانب نظام لتوليد الطاقة الحرارية الكهربائية، سيواصل "الصندوق الأسود للأرض" تسجيل البيانات حتى بعد اختفاء آخر إنسان.