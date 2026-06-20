جورجيا ميلوني: ترامب يختلق القصص .. أنا لا أترجى أحداً"

عادت العلاقة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني مجدداً إلى مربع التوتر، بعدما شهد لقاؤهما خلال قمة مجموعة الـ 7 بفرنسا قبل أيام وداً ظاهراً.

فقد اتهمت ميلوني حليفها الأميركي السابق باختلاق قصص عنها، بعدما قال ترامب لقناة تلفزيونية إيطالية إنها توسلت إليه لالتقاط صورة معها خلال القمة.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية في فيديو عبر حسابها على إكس، امس الجمعة، إنها مندهشة من تعليقاته التي وصفتها بأنها "مختلقة بالكامل". واتهمته بإظهار قدر أكبر بكثير من المسايرة تجاه أعداء الغرب مقارنة بما يبديه تجاه الحلفاء التقليديين.

كما أضافت قائلة: "تصريحات ترامب مختلقة بالكامل.. لا يسعني إلا القول إنه من المخيب للآمال أنلا يُظهر نفس الحزم تجاه أعداء الغرب والولايات المتحدة، الذين يعامل قادتهم بتساهل أكبر بكثير".

إلى ذلك أردفت: "هناك أمر واحد يجب أن يتذكره.. لا أنا ولا إيطاليا نتوسل أبداً".

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الذي كان من المقرر أن يزور الولايات المتحدة يومي الأحد والاثنين، إلغاء زيارته على خلفية هذه التصريحات المزعومة.

ومثّل هذا السجال الأخير تدهوراً حاداً في العلاقات بين البلدين، بعد أيام قليلة من مؤشرات إيجابية ظهرت خلال قمة مجموعة السبع ودلت على أن الزعيمين تمكنا من تهدئة العلاقة التي كانت توترت سابقاً على خلفية الخلافات بشأن الحرب في إيران.

إذ أظهرت لقطات مصورة من الحدث في فرنسا ميلوني وترامب وهما في حديث عميق، إلا أن الرئيس الأميركي أوحى لاحقا بأنه كان فقط يجاملها بالحديث معها. وقال ترامب في تصريحات مقتضبةلقناة «La7» بعدما بادره صحافي بسؤال عن رئيسة الوزراء الإيطالية: "ربما كانت سعيدة لأنني تحدثت معها.. لم يكن عليّ أن أتحدث معها".

كما أضاف: "لقد توسلت إليّ لالتقاط صورة معها. كانت تريد صورة معي بشدة. لم أكن أريد ذلك، لكنني شعرت بالشفقة عليها".

وكانت ميلوني في السابق من أبرز الداعمين لترامب، بل كانت الزعيمة الأوروبية الوحيدة التي حضرت حفل تنصيبه عام 2025.

إلا أنها انتقدته لاحقاً بعد هجومه على البابا ليو الرابع عشر، بسبب إدانته للحرب على إيران، ما أثار رداً حاداً من ترامب، الذي اتهمها بأنها تفتقر إلى الشجاعة.