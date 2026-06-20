الصينيون في كوريا الجنوبية سيّاح ليوم واحد فقط : من أجل تسريحة شعر

يتوجه الشباب الصينيون إلى كوريا الجنوبية بحثًا عن خدمات تجميل أرخص وأفضل، تدوم ليوم واحد فقط، مما يعكس تغيرًا في تطلعات السياحة الخارجية وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" .

ويتداول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية، ثلاث نصائح أساسية عند السفر إلى كوريا الجنوبية: تحليل الألوان، والمكياج وتصفيف الشعر، والتقاط صورة شخصية.

وعلى عكس عمليات التجميل الجراحية التقليدية التي قد تتطلب أيامًا للتعافي، يختار السياح الصينيون الشباب خدمات تجميل أرخص، وإن كانت قصيرة الأمد. ويُعدّ تحليل الألوان الشخصي من أكثر الخدمات رواجًا. إذ تقوم مراكز تحليل الألوان بتحليل لون بشرة وشعر العميل، وتصنيفهما إلى أربعة أنماط مستوحاة من فصول السنة، ثم تقترح أفضل الألوان المناسبة لملابسه ومكياجه. وتتراوح تكلفة هذه الخدمات بين 200 و800 يوان (30 إلى 120 دولارًا أمريكيًا)، وذلك حسب مدة الخدمة.

ونشرت إحدى السيدات أن التحليل ساعدها على "معرفة اللون المناسب لها لأول مرة في حياتها".وكان الاستوديو أول محطة لها في رحلتها إلى سيول. ثم توجهت إلى متجر التجميل لشراء مستحضرات التجميل بناءً على التحليل. وبعد عودتها إلى المنزل، تخلصت من 80% من ملابسها القديمة التي لم تعد تناسبها.

وعادةً ما يصل بعض السياح إلى كوريا الجنوبية بدون مكياج، ويتوجهون أولاً إلى صالونات الحلاقة واستوديوهات التجميل لتغيير مظهرهم.

كما يحجز البعض في استوديوهات تجميل تُقدم خدماتها لفرق البوب ​​الشهيرة مثل بلاك بينك، وينفقون مئات اليوانات للحصول على تغيير جذري في المظهر، رغم أن التغيير لن يدوم سوى يوم واحد. وقالت إحداهن: "أريد فقط أن أرى مدى جمالي دون بذل جهد كبير".

وعادةً ما تنتهي الرحلة إلى مراكز التجميل بجلسة تصوير شخصية، حيث يُقال إن أغلب الزائرات يسجلن "أجمل إطلالاتهن بطريقة طبيعية". وبالنسبة لهن، لا بأس إن لم يدم الجمال، طالما أنهن شاهدنه واحتفظن بالصورة.