طفلة تقتل أختها في شجارٍ على استخدام الهاتف المحمول

طفلة تقتل أختها غير الشقيقة الصغرى في شجار على استخدام هاتف محمول

قتلت طفلة تايلاندية تبلغ من العمر 13 عامًا أختها الصغرى في شجارٍ بسبب استخدام هاتف محمول، وساعدها خالها المراهق في إخفاء جثة الضحية خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لما أفاد به محققو الشرطة.

ونقل موقع "بانكوك تايمز" عن الفريق بيسيت تانبراسيرت، قائد شرطة المنطقة السابعة، أن الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا خنقت أختها غير الشقيقة البالغة من العمر 7 سنوات في منزلهما في بان ثي خرونغ، في مقاطعة سانغخلا بوري، بعد ظهر يوم 30 مايو.

وكانت الفتاتان من أم واحدة، لكن من أبوين مختلفين. وأبلغت الأم الشرطة أن الفتاتين كانتا تتشاجران كثيرًا، وغالبًا ما كانتا تتنازعان على استخدام الهاتف المحمول.

وتم إخفاء جثة الفتاة المتوفاة في البداية داخل خزانة ملابس، وفي مساء يوم 30 مايو، نقل شقيق الأم الأصغر، البالغ من العمر 17 عامًا، الجثة إلى مزرعة مطاط تبعد حوالي 600 متر عن المنزل وتركها هناك. وتم حرق الكيس الذي استُخدم لنقل الجثة في مكان قريب.

وقال الفريق بيسيت إن الأم أصيبت بصدمة كبيرة جراء ما كشفه المحققون. وكانت الفتاة البالغة من العمر 13 عامًا وخالها البالغ من العمر 17 عامًا التزما الصمت حيال اختفاء أختها غير الشقيقة. وأضاف أن فريقًا من أخصائيي الصحة النفسية سيقدم الدعم النفسي للأم المكلومة.

وعُثر على جثة الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات في الأول من يونيو. ويُعتبر القاصران المشتبه بهما الرئيسيين في القضية. ولا يزال التحقيق جاريًا.